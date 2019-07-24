Yeni Malatyaspor, Avrupa Ligi sÄ±navÄ±nda

Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda yarÄ±n Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yÄ± aÄŸÄ±rlayacak.

Yeni Malatya StadÄ±'nda oynanacak ve saat 20.00'de baÅŸlayacak karÅŸÄ±laÅŸma A Spor'dan canlÄ± yayÄ±mlanacak. MÃ¼sabakayÄ± Portekizli hakem Joao Pinheiro yÃ¶netecek.

GeÃ§en sezon gÃ¶sterdiÄŸi performansla dikkati Ã§eken sarÄ±-siyahlÄ±lar, ligi 5. sÄ±rada tamamlayarak tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde mÃ¼cadele etmeye hak kazandÄ±. Malatya ÅŸehrinde de 16 yÄ±l sonra bir takÄ±mÄ±nÄ±n Avrupa kupalarÄ±nda mÃ¼cadele etmesinin heyecanÄ± yaÅŸanacak.

Avrupa tecrÃ¼besi iÃ§in erken kampa giren Yeni Malatyaspor, teknik direktÃ¶r Sergen YalÃ§Ä±n'Ä±n belirlediÄŸi 25 kiÅŸilik oyuncu kadrosunu 19 Temmuz'da UEFA'ya bildirmiÅŸti.

MaÃ§Ä±n rÃ¶vanÅŸÄ± ise Slovenya'da 1 AÄŸustos'ta oynanacak.

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