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18.08.2019 - 20:59

Yeni Malatyaspor - Başakşehir (CANLI)

Süper Lig'de geçtiğimiz yılın flaş iki takımı Yeni Malatyaspor ve Başakşehir, 2019-2020 sezonunun ilk maçında kozlarını paylaşıyor.

Yeni Malatyaspor - Başakşehir (CANLI)

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Medipol Başakşehir deplasmanda Yeni Malatyaspor'a konuk oluyor. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan karşılaşma saat 21.45'te başladı.

YENİ MALATYASPOR - BAŞAKŞEHİR: 0-0

*İlk yarı oynanıyor

İLK 11'LER

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Özer, Robin, Hadebe, Erkan, Murat, Donald, Chaaleli, Bifouma, Fofana, Jahovic

Başakşehir: Mert, Caiçara, Ponck, Chedjou, Aziz Behich, Azubuike, Soner, İrfan Can, Visca, Elia, Demba Ba

 

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