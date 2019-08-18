18.08.2019 - 20:59
Yeni Malatyaspor - Başakşehir (CANLI)
Süper Lig'de geçtiğimiz yılın flaş iki takımı Yeni Malatyaspor ve Başakşehir, 2019-2020 sezonunun ilk maçında kozlarını paylaşıyor.
Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Medipol Başakşehir deplasmanda Yeni Malatyaspor'a konuk oluyor. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan karşılaşma saat 21.45'te başladı.
YENİ MALATYASPOR - BAŞAKŞEHİR: 0-0
*İlk yarı oynanıyor
İLK 11'LER
Yeni Malatyaspor: Farnolle, Özer, Robin, Hadebe, Erkan, Murat, Donald, Chaaleli, Bifouma, Fofana, Jahovic
Başakşehir: Mert, Caiçara, Ponck, Chedjou, Aziz Behich, Azubuike, Soner, İrfan Can, Visca, Elia, Demba Ba