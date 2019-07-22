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22.07.2019 - 11:48| İHA

Yeni Malatyaspor, Chaalali’yi kadrosuna kattı

Sergen Yalçın'ın komutasında lige iddialı hazırlanan Yeni Malatyaspor, Tunuslu milli oyuncuyu renklerine bağladı.

Yeni Malatyaspor, Chaalali’yi kadrosuna kattı

Transferde son olarak Alanyaspor’dan tecrübeli eldiven Ufuk Ceylan’ı kadrosuna katan Yeni Malatyaspor, Tunuslu milli oyuncu Ghaylene Chaalali’yi de renklerine bağladı.

Tunus 1. Lig takımlarından Esperance formasını giyen Ghaylene Chaalali, kulübünün yeni sözleşme teklifini kabul etmeyerek Yeni Malatyaspor’a imza attı. 25 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Chaalali, Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda Perşembe günü oynanacak Olimpija Ljubljana karşılaşmasında UEFA’ya verilen listede ismi olmadığı için forma giyemeyecek.

Tunuslu futbolcu, Malatya’ya gelerek takımla çalışmalara katılacak.

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