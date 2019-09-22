Yeni Malatyaspor - Galatasaray: 1-1

Galatasaray, SÃ¼per Lig'in 5. haftasÄ±nda deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi. Yeni Malatya StadÄ±'ndaki karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± 1-1 eÅŸitlikle sona erdi.

SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekibin tek golÃ¼nÃ¼ 23. dakikada Ã–mer Bayram'Ä±n asistinde Seri kafayla attÄ±. Yeni Malatya'nÄ±n golÃ¼nÃ¼ ise 89. dakikadaÂ Guilherme kaydetti.



Aslan bu sonuÃ§la puanÄ±nÄ± 8'e yÃ¼kseltti ve 5. sÄ±rada yer aldÄ±. Yeni Malatya ise 7 puanla 7. sÄ±rada bulunuyor.

Stat: Yeni MalatyaÂ

Hakemler: Arda KardeÅŸler, Kerem Ersoy, Samet Ã‡iÃ§ekÂ

BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Robin YalÃ§Ä±n, Mustafa AkbaÅŸ, SakÄ±b AytaÃ§, Acquah, Chaaleli, Guilherme (Dk. 90 1 Mina), Donald (Dk. 79 Eren Tozlu), Rahman BuÄŸra Ã‡aÄŸÄ±ran (Dk. 59 Fofana), Jahovic

Â Galatasaray: Muslera, Åžener Ã–zbayraklÄ±, Marcao, Luyindama, Nagatomo (Dk. 46 Lemina), Nzonzi, Ã–mer Bayram, Seri (Dk. 90 Falcao), Babel, Adem BÃ¼yÃ¼k, Andone (Dk. 83 Jimmy Durmaz)Â

Goller: Dk. 23 Seri (Galatasaray), Dk. 89 Guilherme (BtcTurk Yeni Malatyaspor)Â

SarÄ± kartlar: Dk. 32 Acquah (BtcTurk Yeni Malatyaspor), Dk. 63 Ã–mer Bayram, Dk. 77 Adem BÃ¼yÃ¼k, Dk. 90 Åžener Ã–zbayraklÄ± (Galatasaray)

MaÃ§tan dakikalar

10. dakikada Rahman BuÄŸra Ã‡aÄŸÄ±ran'Ä±n ara pasÄ±yla ceza sahasÄ± iÃ§erisinde topla buluÅŸan Donald'Ä±n vuruÅŸunda, meÅŸin yuvarlak kalenin Ã¼stÃ¼nden auta Ã§Ä±ktÄ±.

22. dakikada saÄŸ kanattan geliÅŸen Yeni Malatyaspor ataÄŸÄ±nda, Donald pasÄ±nÄ± Jahovic'e aktardÄ±. Jahovic'in bekletmeden yaptÄ±ÄŸÄ± vuruÅŸta meÅŸin yuvarlak, kaleci Muslera'nÄ±n elinde kaldÄ±.Â

23. dakikada Galatasaray Ã¶ne geÃ§ti. Sol kanattan Ã–mer Bayram'Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± ortaya ceza sahasÄ± iÃ§erisinde iyi yÃ¼kselen Seri'nin kafa vuruÅŸunda, meÅŸin yuvarlak aÄŸlarla buluÅŸtu: 0-1Â

26. dakikada sol kanattan Ã–mer Bayram'Ä±n kullandÄ±ÄŸÄ± serbest atÄ±ÅŸta ceza sahasÄ± iÃ§erisinde yÃ¼kselen Luyindama'nÄ±n kafa vuruÅŸunda, kaleci Farnolle topu uzaklaÅŸtÄ±rdÄ±.

Â 28. dakikada ceza yayÄ± Ã¼zerinden Seri'nin ortasÄ±nda Babel'in ceza sahasÄ± iÃ§erisinden yaptÄ±ÄŸÄ± kafa vuruÅŸunda, kaleci Farnolle topu kornere Ã§eldi.Â

KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ilk yarÄ±sÄ±, konuk ekip Galatasaray'Ä±n 1-0 Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼yle sona erdi.

63. dakikada Guilherme'nin saÄŸ kanattan kullandÄ±ÄŸÄ± serbest atÄ±ÅŸta savunma topu uzaklaÅŸtÄ±rdÄ±. Ceza sahasÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda topla buluÅŸan Acquah'Ä±n vuruÅŸunda meÅŸin yuvarlak, kaleci Muslera'dan sekerek Chaaleli'nin Ã¶nÃ¼nde kaldÄ±. Chaaleli Ã¶nÃ¼nde kalan topu ceza sahasÄ± iÃ§erisinde bulunan Donald ile buluÅŸturdu. Donald'Ä±n vuruÅŸunda, kaleci Muslera topu uzaklaÅŸtÄ±rdÄ±.Â

66. dakikada orta sahadan Guilherme'nin pasÄ±nda topla buluÅŸan Jahovic'in ÅŸutunda, meÅŸin yuvarlak yan aÄŸlarda kaldÄ±.Â

78. dakikada saÄŸ kanattan geliÅŸen Galatasaray ataÄŸÄ±nda, Andone'nin pasÄ±nda topla buluÅŸan Babel, meÅŸin yuvarlaÄŸÄ± Lemina'ya verdi. Lemina'nÄ±n vuruÅŸunda, savunma topu uzaklaÅŸtÄ±rdÄ±.Â

89. dakikada ev sahibi ekip eÅŸitliÄŸi yakaladÄ±. Acquah'Ä±n saÄŸ kanattan kullandÄ±ÄŸÄ± serbest atÄ±ÅŸta ceza yayÄ±nda iyi yÃ¼kselen Jahovic, topu ceza sahasÄ± iÃ§erisinde bulunan Guilherme'ye indirdi. Guilherme'nin dÃ¼zgÃ¼n vuruÅŸunda meÅŸin yuvarlak, kaleci Muslera'nÄ±n bacaklarÄ±nÄ±n arasÄ±ndan aÄŸlarla buluÅŸtu: 1-1

KarÅŸÄ±laÅŸma 1-1 sona erdi.

MAÃ‡TAN NOTLAR



SÃ¼per Lig'in 5. haftasÄ±nda BtcTurk Yeni Malatyaspor'a konuk olan Galatasaray, son maÃ§Ä±na gÃ¶re kadrosunda 4 deÄŸiÅŸiklikle sahada yer aldÄ±.

Galatasaray, BtcTurk Yeni Malatyaspor mÃ¼sabakasÄ±na Muslera, Åžener Ã–zbayraklÄ±, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Nzonzi, Ã–mer Bayram, Seri, Babel, Adem BÃ¼yÃ¼k, Andone ilk 11'i ile baÅŸladÄ±.

Â SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±mÄ±n ilk 11'inde, UEFA Åžampiyonlar Ligi A Grubu'nda deplasmanda oynadÄ±ÄŸÄ± Club Brugge maÃ§Ä±na gÃ¶re 4 deÄŸiÅŸiklik yapÄ±ldÄ±.

Club Brugge maÃ§Ä±nda 11'de forma giyen Mariano, Lemina, Feghouli ve Falcao'nun yerine Malatya deplasmanÄ±nda Åžener Ã–zbayraklÄ±, Ã–mer Bayram, Adem BÃ¼yÃ¼k ve Andone gÃ¶rev yaptÄ±.Â

Galatasaray'da sakatlÄ±klarÄ± bulunan SelÃ§uk Ä°nan, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda ve Emre Akbaba, Yeni Malatyaspor maÃ§Ä±nÄ±n kadrosunda yer almadÄ±.

Andone ilk maÃ§Ä±na Ã§Ä±ktÄ±

Galatasaray'Ä±n yeni transferlerinden Florin Andone, sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± formayla ilk maÃ§Ä±na Ã§Ä±ktÄ±. SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±larÄ±n yeni transferi, Ä°ngiltere'de forma giydiÄŸi Brighton'Ä±n Southampton ile oynadÄ±ÄŸÄ± mÃ¼cadelede gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ kÄ±rmÄ±zÄ± kart sonrasÄ± 3 maÃ§ men cezasÄ± almÄ±ÅŸtÄ±. ÃœÃ§ maÃ§lÄ±k cezasÄ±nÄ±n 2'sini Galatasaray'a transfer olmadan Ã§eken Andone, bu nedenle KasÄ±mpaÅŸa maÃ§Ä±nda oynayamamÄ±ÅŸtÄ±.Â

CezasÄ± sona eren Andone, BtcTurk Yeni Malatyaspor karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda ilk 11'de sahaya Ã§Ä±ktÄ±.



Terim ve iki yardÄ±mcÄ±sÄ± yine tribÃ¼ndeÂ

Galatasaray'da teknik direktÃ¶r Fatih Terim ile yardÄ±mcÄ±larÄ± Ãœmit Davala ve Hasan ÅžaÅŸ, cezalarÄ± nedeniyle geÃ§en hafta olduÄŸu gibi yine tribÃ¼nde yer aldÄ±.

Â TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), SÃ¼per Lig'in 3. haftasÄ±ndaki Kayserispor maÃ§Ä±nÄ±n ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamalar nedeniyle Fatih Terim'e 4 maÃ§ men cezasÄ± vermiÅŸti. Tahkim Kurulu, daha sonra bu cezayÄ± 3 maÃ§a indirmiÅŸti.

Â PFDK, aynÄ± karÅŸÄ±laÅŸmada rakip takÄ±m taraftarlarÄ±na yÃ¶nelik hakareti nedeniyle Ãœmit Davala'ya da 3 maÃ§ men cezasÄ± uygulamÄ±ÅŸtÄ±. Hasan ÅžaÅŸ da geÃ§en sezonun 33. haftasÄ±nda Medipol BaÅŸakÅŸehir ile oynanan maÃ§tan sonra 8 maÃ§ men cezasÄ± almÄ±ÅŸtÄ±.Â

BtcTurk Yeni Malatyaspor mÃ¼cadelesinde Galatasaray'Ä±n baÅŸÄ±nda yardÄ±mcÄ± antrenÃ¶r Levent Åžahin yer aldÄ±.Â

Emre Mor yedek kulÃ¼besinde

SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekipte cezasÄ±nÄ± tamamlayan Emre Mor, yedek kulÃ¼besinde gÃ¶rev bekledi. Emre Mor, Ä°stikbal Mobilya Kayserispor mÃ¼cadelesinde Ã§ift sarÄ±dan gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ kÄ±rmÄ±zÄ± kartla KasÄ±mpaÅŸa karÅŸÄ±sÄ±nda cezalÄ± duruma dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸtÃ¼.

Yeni Malatyaspor'da tek deÄŸiÅŸiklik

BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Sergen YalÃ§Ä±n, SÃ¼per Lig'in 4. haftasÄ±nda 4-0 kazandÄ±klarÄ± MKE AnkaragÃ¼cÃ¼ maÃ§Ä±na gÃ¶re ilk 11'de tek deÄŸiÅŸikliÄŸe gitti.

YalÃ§Ä±n, Galatasaray karÅŸÄ±sÄ±nda takÄ±mÄ±nÄ± Farnolle, Chebake, Robin YalÃ§Ä±n, Mustafa AkbaÅŸ, SakÄ±b AytaÃ§, Acquah, Chaaleli, Guilherme, Donald, Rahman BuÄŸra Ã‡aÄŸÄ±ran, Jahovic 11'i ile sahaya Ã§Ä±kardÄ±.Â

SarÄ±-siyahlÄ± takÄ±mda SÃ¼per Lig'in 4. haftasÄ±nda MKE AnkaragÃ¼cÃ¼ ile oynanan maÃ§ta ilk 11'de forma giyen Bifouma, sakatlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle kadroda yer almadÄ±.

Bu futbolcunun yerine Galatasaray karÅŸÄ±sÄ±nda Rahman BuÄŸra Ã‡aÄŸÄ±ran ÅŸans buldu.

MaÃ§a bÃ¼yÃ¼k ilgiÂ

KarÅŸÄ±laÅŸmaya iki takÄ±m taraftarlarÄ± da yoÄŸun ilgi gÃ¶sterdi. 27 bin 44 kiÅŸi kapasiteli Yeni Malatya StadÄ±'nda yapÄ±lan maÃ§a yoÄŸun ilgi gÃ¶steren iki takÄ±m taraftarlarÄ±, tribÃ¼nlerin tamamÄ±na yakÄ±nÄ±nÄ± doldurdu.

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