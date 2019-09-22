Yeni Malatyaspor - Galatasaray (CANLI)

Galatasaray, SÃ¼per Lig'in 5. haftasÄ±nda yarÄ±n deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geliyor. Yeni Malatya StadÄ±'ndaki karÅŸÄ±laÅŸma saat 19.00'da baÅŸladÄ±.

YENÄ° MALATYASPOR - GALATASARAY: 0-1

*Ä°lk yarÄ± sona erdi



GOL: 23' Seri (Galatasaray)



Ã–nemli pozisyonlar

11. dakikada Malatyaspor Donald ile gole yaklaÅŸtÄ±. Donald kaleci ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±ÄŸÄ± pozisyonda topu dÄ±ÅŸarÄ±ya gÃ¶nderdi

Ä°LK 11'LER

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Issam Chebake, Robin YalÃ§Ä±n, Mustafa AkbaÅŸ, SakÄ±b AytaÃ§, Acquah, Chaleli, Donaldo, BuÄŸra, Guilherme, Jahovic

Galatasaray: Muslera, Åžener, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Ã–mer, Adem, Babel, Andone

MAÃ‡TAN NOTLAR



SÃ¼per Lig'in 5. haftasÄ±nda BtcTurk Yeni Malatyaspor'a konuk olan Galatasaray, son maÃ§Ä±na gÃ¶re kadrosunda 4 deÄŸiÅŸiklikle sahada yer aldÄ±.

Galatasaray, BtcTurk Yeni Malatyaspor mÃ¼sabakasÄ±na Muslera, Åžener Ã–zbayraklÄ±, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Nzonzi, Ã–mer Bayram, Seri, Babel, Adem BÃ¼yÃ¼k, Andone ilk 11'i ile baÅŸladÄ±.

Â SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±mÄ±n ilk 11'inde, UEFA Åžampiyonlar Ligi A Grubu'nda deplasmanda oynadÄ±ÄŸÄ± Club Brugge maÃ§Ä±na gÃ¶re 4 deÄŸiÅŸiklik yapÄ±ldÄ±.

Club Brugge maÃ§Ä±nda 11'de forma giyen Mariano, Lemina, Feghouli ve Falcao'nun yerine Malatya deplasmanÄ±nda Åžener Ã–zbayraklÄ±, Ã–mer Bayram, Adem BÃ¼yÃ¼k ve Andone gÃ¶rev yaptÄ±.Â

Galatasaray'da sakatlÄ±klarÄ± bulunan SelÃ§uk Ä°nan, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda ve Emre Akbaba, Yeni Malatyaspor maÃ§Ä±nÄ±n kadrosunda yer almadÄ±.

Andone ilk maÃ§Ä±na Ã§Ä±ktÄ±

Galatasaray'Ä±n yeni transferlerinden Florin Andone, sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± formayla ilk maÃ§Ä±na Ã§Ä±ktÄ±. SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±larÄ±n yeni transferi, Ä°ngiltere'de forma giydiÄŸi Brighton'Ä±n Southampton ile oynadÄ±ÄŸÄ± mÃ¼cadelede gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ kÄ±rmÄ±zÄ± kart sonrasÄ± 3 maÃ§ men cezasÄ± almÄ±ÅŸtÄ±. ÃœÃ§ maÃ§lÄ±k cezasÄ±nÄ±n 2'sini Galatasaray'a transfer olmadan Ã§eken Andone, bu nedenle KasÄ±mpaÅŸa maÃ§Ä±nda oynayamamÄ±ÅŸtÄ±.Â

CezasÄ± sona eren Andone, BtcTurk Yeni Malatyaspor karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda ilk 11'de sahaya Ã§Ä±ktÄ±.



Terim ve iki yardÄ±mcÄ±sÄ± yine tribÃ¼ndeÂ

Galatasaray'da teknik direktÃ¶r Fatih Terim ile yardÄ±mcÄ±larÄ± Ãœmit Davala ve Hasan ÅžaÅŸ, cezalarÄ± nedeniyle geÃ§en hafta olduÄŸu gibi yine tribÃ¼nde yer aldÄ±.

Â TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), SÃ¼per Lig'in 3. haftasÄ±ndaki Kayserispor maÃ§Ä±nÄ±n ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamalar nedeniyle Fatih Terim'e 4 maÃ§ men cezasÄ± vermiÅŸti. Tahkim Kurulu, daha sonra bu cezayÄ± 3 maÃ§a indirmiÅŸti.

Â PFDK, aynÄ± karÅŸÄ±laÅŸmada rakip takÄ±m taraftarlarÄ±na yÃ¶nelik hakareti nedeniyle Ãœmit Davala'ya da 3 maÃ§ men cezasÄ± uygulamÄ±ÅŸtÄ±. Hasan ÅžaÅŸ da geÃ§en sezonun 33. haftasÄ±nda Medipol BaÅŸakÅŸehir ile oynanan maÃ§tan sonra 8 maÃ§ men cezasÄ± almÄ±ÅŸtÄ±.Â

BtcTurk Yeni Malatyaspor mÃ¼cadelesinde Galatasaray'Ä±n baÅŸÄ±nda yardÄ±mcÄ± antrenÃ¶r Levent Åžahin yer aldÄ±.Â

Emre Mor yedek kulÃ¼besinde

SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekipte cezasÄ±nÄ± tamamlayan Emre Mor, yedek kulÃ¼besinde gÃ¶rev bekledi. Emre Mor, Ä°stikbal Mobilya Kayserispor mÃ¼cadelesinde Ã§ift sarÄ±dan gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ kÄ±rmÄ±zÄ± kartla KasÄ±mpaÅŸa karÅŸÄ±sÄ±nda cezalÄ± duruma dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸtÃ¼.

Yeni Malatyaspor'da tek deÄŸiÅŸiklik

BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Sergen YalÃ§Ä±n, SÃ¼per Lig'in 4. haftasÄ±nda 4-0 kazandÄ±klarÄ± MKE AnkaragÃ¼cÃ¼ maÃ§Ä±na gÃ¶re ilk 11'de tek deÄŸiÅŸikliÄŸe gitti.

YalÃ§Ä±n, Galatasaray karÅŸÄ±sÄ±nda takÄ±mÄ±nÄ± Farnolle, Chebake, Robin YalÃ§Ä±n, Mustafa AkbaÅŸ, SakÄ±b AytaÃ§, Acquah, Chaaleli, Guilherme, Donald, Rahman BuÄŸra Ã‡aÄŸÄ±ran, Jahovic 11'i ile sahaya Ã§Ä±kardÄ±.Â

SarÄ±-siyahlÄ± takÄ±mda SÃ¼per Lig'in 4. haftasÄ±nda MKE AnkaragÃ¼cÃ¼ ile oynanan maÃ§ta ilk 11'de forma giyen Bifouma, sakatlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle kadroda yer almadÄ±.

Bu futbolcunun yerine Galatasaray karÅŸÄ±sÄ±nda Rahman BuÄŸra Ã‡aÄŸÄ±ran ÅŸans buldu.

MaÃ§a bÃ¼yÃ¼k ilgiÂ

KarÅŸÄ±laÅŸmaya iki takÄ±m taraftarlarÄ± da yoÄŸun ilgi gÃ¶sterdi. 27 bin 44 kiÅŸi kapasiteli Yeni Malatya StadÄ±'nda yapÄ±lan maÃ§a yoÄŸun ilgi gÃ¶steren iki takÄ±m taraftarlarÄ±, tribÃ¼nlerin tamamÄ±na yakÄ±nÄ±nÄ± doldurdu.

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