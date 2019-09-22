Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı için geri sayım başladı. Süper Lig'de haftanın en kritik maçları arasında gösterilen zorlu mücadele öncesi merak edilenleri bir araya getirdik. İşte Yeni Malatyaspor Galatasaray maçına dair tüm ayrıntılar...



YENİ MALATYASPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?



Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak ve zorlu mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak.



MUHTEMEL 11'LER



Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Robin, Mustafa, Sakıb, Acquah, Chaleli, Guilherme, Donald, Buğra, Jahovic



Galatasaray: Muslera, Şener, Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Nzonzi, Seri, Lemina, Babel, Emre Mor, Falcao.





