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22.09.2019 - 15:02 |

Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig'in 5. haftasında son şampiyon Galatasaray, Yeni Malatyaspor deplasmanına çıkıyor. Üst üste aldığı iki galibiyetle moral bulan Cimbom, zorlu deplasmanda serisini sürdürmek isterken Yeni Malatyaspor ise geçtiğimiz haftaki Ankaragücü galibiyetini taçlandırmak istiyor. Peki merakla beklenen Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı için geri sayım başladı. Süper Lig'de haftanın en kritik maçları arasında gösterilen zorlu mücadele öncesi merak edilenleri bir araya getirdik. İşte Yeni Malatyaspor Galatasaray maçına dair tüm ayrıntılar...

YENİ MALATYASPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak ve zorlu mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Robin, Mustafa, Sakıb, Acquah, Chaleli, Guilherme, Donald, Buğra, Jahovic

Galatasaray: Muslera, Şener, Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Nzonzi, Seri, Lemina, Babel, Emre Mor, Falcao.


Minik Malatyalı'dan takımına destek!
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