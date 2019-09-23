Ã–nceki yÄ±l yÃ¼kseldiÄŸi SÃ¼per Lig'de gÃ¶sterdiÄŸi performansla lige renkÂ kalan Malatya ekibi, bÃ¼yÃ¼k takÄ±mlara karÅŸÄ± da zorlu bir deplasman Ã¶zelliÄŸiÂ kazandÄ±.

TaraftarÄ± Ã¶nÃ¼nde Ã¶zellikle Galatasaray'a karÅŸÄ± gÃ¶sterdiÄŸi baÅŸarÄ±larla taraftarÄ±nÄ± sevindiren sarÄ±-siyahlÄ±lar, dÃ¼n oynanan maÃ§ta da 1-1 berabere kalarakÂ Ä°stanbul temsilcisine karÅŸÄ± yenilmezlik serisini sÃ¼rdÃ¼rmeye devam etti.

Ä°lk SÃ¼per Lig deneyimini yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± 2017-2018 sezonunun 16. haftasÄ±ndaÂ Galatasaray ile sahasÄ±nda oynadÄ±ÄŸÄ± maÃ§Ä± 2-1 kazanan Malatya ekibi, geÃ§en sezonÂ ise 10. haftada evinde karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldiÄŸi Galatasaray'Ä± 2-0'lÄ±k skorla geÃ§ti.

Galatasaray'a karÅŸÄ± bu sezon da geÃ§it vermeyen sarÄ±-siyahlÄ±larÄ±n 1-1Â berabere kalarak, sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lara karÅŸÄ± bileÄŸi bÃ¼kÃ¼lmedi.

"Galip de gelebilirdik"

Yeni Malatyaspor BasÄ±n SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ HakkÄ± Ã‡elikel, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ±Â aÃ§Ä±klamada, 1-1 berabere kaldÄ±klarÄ± Galatasaray maÃ§Ä±nda iyi mÃ¼cadele ettikleriniÂ sÃ¶yledi. FutbolcularÄ± gÃ¶sterdikleri performanstan dolayÄ± kutlayan Ã‡elikel,Â ÅŸÃ¶yle devam etti.

"KarÅŸÄ±laÅŸmada Galatasaray gibi bir camia vardÄ±. Biz bunun bilincindeÂ sahaya Ã§Ä±ktÄ±k. KarÅŸÄ±laÅŸmaya iki taraf da kontrollÃ¼ baÅŸladÄ±. Ä°lk yarÄ± en az 2-3Â pozisyon bulduk ama deÄŸerlendiremedik. Rakibin geldiÄŸi pozisyon ise gol oldu.Â Daha sonra oyunu toparladÄ±k ve golÃ¼ bulduk. Nihayetinde maÃ§ berabere bitti. Ã‡okÂ sevinemiyoruz ama Ã¼zÃ¼lmÃ¼yoruz da artÄ±k Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki maÃ§lara bakacaÄŸÄ±z.

Ã‡elikel, sahalarÄ±nda oynadÄ±klarÄ± maÃ§larda Galatasaray'a Ã¼stÃ¼nlÃ¼kÂ saÄŸladÄ±klarÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak, "Galip de gelebilirdik ama Galatasaray'a karÅŸÄ±Â yenilmezlik serimizi sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼k Ã§ok ÅŸÃ¼kÃ¼r. Galatasaray gibi bir takÄ±mla berabereÂ kalmak da Ã¶nemli. Galatasaray'a yenilmediÄŸimiz iÃ§in mutluyuz." deÄŸerlendirmesindeÂ bulundu.