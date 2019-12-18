Yeni Malatyaspor geçen sezonu tekrarlamak istiyor

Süper Lig'in 15. haftasındaki Beşiktaş galibiyeti ve bu sezonki hedefleriyle ilgili basın mensuplarına konuşan Yalçınkaya, ilk yarının kalan son 2 maçını da kazanmak istediklerini söyledi.

Geçen hafta Beşiktaş karşısında oldukça önemli bir galibiyet aldıklarını belirten Yalçınkaya, "Ligde son 5 haftada yaşadığımız bazı şansızlıklar ve hakem kaynaklı hatalardan dolayı bir galibiyet özlemimiz vardı. Aslında bakıldığında bu 5 haftalık süreçte de kaliteli bir futbol ortaya koyduk. Bu oyunumuzun karşılığını Beşiktaş maçında aldık ve son 6 maçta puan kaybetmeyen Beşiktaş’ı sahasında mağlup ettik. Bu galibiyet bizi her anlamda toparlayan bir galibiyet oldu. Başta hocamız olmak üzere, futbolcularımızı ve kulüp profesyonellerimizi tebrik ediyorum" dedi.



"Hedefimiz kalan 2 maçı da kazanarak ilk yarıyı 29 puanda kapatabilmek"

Yalçınkaya, bu sezonki hedeflerinin geçen sezonki başarılarını tekrarlamak olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Şu ana kadar istikrarlı bir gidişatımız söz konusu. Hedefimiz geçen sezon elde ettiğimiz başarıyı tekrarlayarak Avrupa Ligi’ne katılmak. Bunu başarabilecek kaliteye sahibiz. Ligin ilk yarısında artık son 2 maç kaldı. Hedefimiz bu 2 maçı da kazanarak ilk yarıyı 29 puanda kapatabilmek. Devre arasında da takıma takviye yapılması gerekiyorsa oturur, yönetimle buna karar verir ve gerekeni yaparız."