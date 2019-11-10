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10.11.2019 - 13:53 |

Göztepe - Yeni Malatyaspor (CANLI)

Süper Lig'in 11. haftasında Göztepe evinde BtcTurk Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor.

Göztepe - Yeni Malatyaspor (CANLI)

Göztepe, Süper Lig'in 11. hafta mücadelesinde evinde Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor.

Saat 14.00'te başlayan ve Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetiyor.

Göztepe - Yeni Malatyaspor: 1-0 (İLK YARI OYNANIYOR)

GOL: 9' Serdar Gürler

İLK 11'LER 

Göztepe: Beto, Gassama, Alpaslan, Titi, Berkan, Castro, Borges, Soner, Serdar, Napoleoni, Jerome

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Issam, Mustafa, Hadebe, Erkan, Murat, Acquah, Guilherme, Donald, Gökhan, Jahovic

Maç öncesi son durum

Geride kalan 10 haftada topladığı 12 puanla ligde 13. sırada bulunan Göztepe yeni teknik direktörü İlhan Palut ile çıkacağı karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak alt sıralardan kurtulmanın hesaplarını yapıyor. Yeni Malatyaspor topladığı 17 puanla ligde 5. sırada bulunuyor. Malatyaspor kazanarak hem zirve mücadelesinden kopmak istemiyor hem de milli araya moralli girmek istiyor.

Göztepe - Yeni Malatyaspor (CANLI)

 

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