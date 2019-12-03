Yeni Malatyaspor-Keçiörengücü: 3-1

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur karşılaşmasında BtcTurk Yeni Malatyaspor kendi sahasında TFF 1. Lig ekibi Keçiörengücü'nü 3-1 yenerek avantajı kaptı.

Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibin gollerini 30. dakikada Eren Tozlu (penaltı), 35'te Guilherme ve 54'te Cihan Can (k.k.) attı. Konuk takımın tek sayısı ise Hasan Bilal'den geldi.

İLK 11'LER

BTC Türk Yeni Malatyaspor: Ufuk, Erkan, Murat, Eren, Ahmed, Hadebe, Donald, Fofana, Meza, Guilherme, Özer.

Keçiörengücü: Birkan, Mendy, Soner, Diarra, İshak, Uğur, Cihan, Hasan, Diabang, Erdem, Abdülkadir.

Maçtan dakikalar

18. dakikada Özer’in sağ kanattan ceza alanına yaptığı ortada Murat topa gelişine vurdu ancak kaleyi tutturamadı.

26. dakikada Murat Yıldırım’ın ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Eren’in vuruşuna kaleci son anda yatarak gole izin vermedi.

28. dakikada Keçirörengücü savunmasında Meny’in ceza sahasında Fofana’yı düşürmesi ile hakem Burak Şeker penaltı noktasını gösterdi. Penaltı noktasının başına geçen Eren Tozlu, vuruşunda topu ağlarla buluşturdu. 1-0

33. dakikada Keçiörengücü defansının yaptığı hatada topla buluşan Eren’in pasıyla topla buluşan Guilherme topu ağlarla buluşturdu. 2-0

52. dakikada konuk ekip Keçiörengücü’nde ara pasta topla buluşan Hasan, ceza sahasına girdi ve topu kalecinin solundan ağlarla buluşturdu. 2-1

54. dakikada ceza sahasına giren Fofana’nın vuruşunda top defans oyuncusu Cihan’a çarparak ağlara gitti. 3-1

84. dakikada Dialiba’nın sol kanattan ceza alanına yaptığı ortada topla buluşan Hasan, kaleye şutunu çekti ancak kaleci Ufuk çift yumrukla tehlikeyi uzaklaştırdı.