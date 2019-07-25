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25.07.2019 - 20:05| SKORER

Yeni Malatyaspor-Olimpija Ljubljana (CANLI)

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Yeni Malatyaspor kendi evinde Olimpija Ljubljana'yı konuk ediyor.

Yeni Malatyaspor-Olimpija Ljubljana (CANLI)

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında temsilcimiz Yeni Malatyaspor, Olimpija Ljubljana ile karşı karşıya geliyor...

Yeni Malatya Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmanın hakemi Joao Pinherio...

Yeni Malatyaspor-Olimpija Ljubljana: 1-1 (İLK YARI SONA ERDİ)

GOLLER: 13' Vukusic (Olimpija), 20' Mina (Y.Malatyaspor)

İLK 11'LER:

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Erkan Kaş, Murat Yıldırım, Donald, Nuri Fatih Aydın, Bifouma, Fofana, Jahovic .

Olimpija: Vidmar, Boakye, Bagnack, Samardzic, Jurcevic, Savic, Tomic, Brkic, Suljic, Çekiçi, Vukusic.

Teknik direktör Şenol Güneş de maçı izledi

 Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, takımın başındaki ilk resmi maçına Farnolle, Chebake, Mina, Hadabe, Erkan Kaş, Murat Yıldırım, Bifouma, Donald, Nuri Aydın, Fofana ve Jahovic ilk 11 ile çıktı

Malatya temsilcisinin yeni transferleri Teenage Hadebe, Adis Jahovic ile Moryke Fofana ilk kez bu maçta forma giydi.

Şu anda Malatya 1. Amatör Lig'de yer alan Malatyaspor, 2003-2004 sezonunda Türkiye'yi UEFA Kupası'nda temsil etmesinin ardından kent takımlarından Yeni Malatyaspor, şehre 16 yılın ardından tekrar aynı heyecanı yaşattı.

Yeni Malatyasporlu taraftarlar doğu ve batı tribünlerinin çoğunluğunu doldururken, güney bölümünde ise yer yer boşlukların kaldığı görüldü.

Karşılaşmayı A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da takip etti.

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