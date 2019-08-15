Yeni Malatyaspor - Partizan: 1-0

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Yeni Malatsapor, Sırbistan temsilcisi Partizan'ı konuk etti. Yeni Malatya Stadı'ndaki maçı Yeni Malataspor 1-0 kazandı. İlk maçı deplasmanda 3-1 kaybeden Malatyaspor 2 farklı kazanamadığı için ilk kez katıldığı Avrupa'ya veda etti.

Maçta Malatyaspor'un tek golünü 7. dakikada Jahovic kaydetti.

Malatyaspor 90+5. dakikada Mina ile yüzde yüzlük pozisyondan yararlanamadı.

Maçtan dakikalar

7. dakikada Yeni Malatyaspor öne geçti. Mustafa Akbaş'ın uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Jahovic, kaleci Stojkovic'in öne çıkmasını değerlendirerek ceza yayı üzerinden topu kafayla ağlara gönderdi: 1-0

15. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda Rahman Buğra'nın uzaklaştıramadığı topu kapan Asano'nun sert vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

20. dakikada sol kanatta topla buluşan Bifouma, çalımlarla son çizgiye inerek ortasını yaptı ancak araya giren Partizan defansı, altıpasta Guilherme'den önce müdahale ettiği topu uzaklaştırdı.

30. dakikada Gökhan Töre'nin ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazda sırtı kaleye dönük topla buluşan Bifouma'nın dönerek vuruşunda, meşin yuvarlak uzak direğin yanından dışarı çıktı.

45+5. dakikada Yeni Malatyaspor yarı alanının ortalarından kazanılan faulu Tosic kullandı. Bu oyuncunun ceza sahasına gönderdiği topa sol çaprazda Sadiq kafayla vurdu. Kaleci Farnolle'ün direk dibinde engellediği topu yine Sadiq kaleye göndermek istedi. Farnolle'ün müdahale ettiği meşin yuvarlak, yan direğe çarparak altıpasa düştü. Farnolle, hızlı davranarak meşin yuvarlağın sahibi oldu.

Maçın ilk yarısı, Yeni Malatyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

59. dakikada sol kanatta buluştuğu topla iki kişiden sıyrılan Bifouma, ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun pasıyla uygun durumda topu alan Chaalali'nin vuruşunda, meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere gitti.

79. dakikada Gökhan Töre'nin soldan ortasında Mustafa Akbaş'ın kafayla aşırdığı topa arka direkte Mina kafayla vurdu. Kaleci Stojkovic, meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

86. dakikada Gökhan Töre'nin sağ kanattan yaptığı ortada altıpas önündeki Eren Tozlu'nun kafayla vurduğu top auta çıktı.

Karşılaşma Yeni Malatyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Chris Kavanagh, Daniel Richard Cook, Neil Davies (İngiltere)

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake (Dk. 10 Rahman Buğra Çağıran), Mina, Mustafa Akbaş, Erkan Kaş, Murat Yıldırım, Chaalali, Guilherme (Dk. 74 Eren Tozlu), Gökhan Töre, Bifouma (Dk. 68 Fofana), Jahovic

Partizan: Stojkovic, Miletic, Ostojic, Starhinja Pavlovic, Urosevic, Asano, Zdjelar, Scekic, Tosic (Dk. 71 Lutovac), Soumah (Dk. 82 Lazar Pavlovic), Sadiq (Dk. 90 6 Ozegovic)

Gol: Dk. 7 Jahovic (Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 45 2 Mustafa Akbaş, Dk. 45 4 Chaalali, Dk. 64 Rahman Buğra Çağıran, Dk. 90 2 Jahovic (Yeni Malatyaspor), Dk. 46 Scekic, Dk. 53 Sadiq, Dk. 77 Ostojic (Partizan)

MAÇTAN NOTLAR

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Sırbistan'ın Partizan takımını konuk eden Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Sergen Yalçın, deplasmandaki müsabakanın ilk 11'ine göre 3 değişiklik yaptı.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Sırbistan'da Belgrad temsilcisine 3-1 yenilen sarı-siyahlı takım, rövanş maçında Partizan'ı Yeni Malatya Stadı'nda ağırladı.

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, ilk maçın 11'ine göre 3 oyuncu değişikliğine gitti. Sarı-siyahlı takım, maça Fabien Farnolle, Issam Chebake, Arturo Mina, Mustafa Akbaş, Erkan Kaş, Murat Yıldırım, Ghailene Chaalali, Guilherme, Gökhan Töre, Thievy Bifouma, Adis Jahovic 11'i ile çıktı.

Malatya temsilcisinin yedek kulübesinde Ufuk Ceylan, Robin Yalçın, Eren Tozlu, Teenage Hadebe, Mitchell Donald, Moryke Fofana ve Rahman Buğra Çağıran yer aldı.

Teknik direktör Sergen Yalçın, ilk maçta ilk 11'de görev verdiği Fofana, Rahman Buğra Çağıran ve Robin Yalçın'ı yedekler arasında bekletti. Bu futbolcuların yerine Murat Yıldırım, Gökhan Töre ve Guilherme 11'de başladı.

Taraftarlardan Erkan Kaş ve Farnolle'e destek

Yeni Malatyaspor taraftarı, futbolcuları Erkan Kaş ile Fabien Farnolle'e maç öncesi moral verdi.

Sarı-siyahlılar, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımıyla Malatya'da oynanan maçta kendi taraftarlarının protesto ettiği Erkan Kaş ile deplasmandaki müsabakada rakip takım seyircilerinin ırkçı tezahüratlarına maruz kalan kaleci Farnolle'yi tribüne çağırarak destek verdi.

Taraftarlar, ırkçılığa karşı pankartlar da açtı.

Statta Mehter Marşı dinletildi

Yeni Malatya Stadı'nda maç öncesinde Mehter Marşı çalındı. Karşılaşma öncesinde stat hoparlörlerinden çalınan parçalar arasında Mehter Marşı, Mustafa Yıldızdoğan'ın "Ölürüm Türkiyem" şarkısı, Esat Kabaklı'nın "Ez oğlum" şarkısı ve Arslanbek Sultanbekov'un "Dombra" şarkısı da yer aldı.

Müsabaka öncesinde taraftarlar, Güney Tribünü'nde iki Türk bayrağının arasında Kanuni Sultan Süleyman'ın portresiyle birlikte "Kılıcımızın gölgesi durdukça düşmanlar elbette bizden korkacaklardır." sözünün yer aldığı pankart açtı. Bu sırada stat hoparlöründen Plevne Marşı çalındı.

İki takım arasında Belgrad'da oynanan turun ilk maçında Sırp taraftarların ırkçı tezahüratları nedeniyle UEFA, Partizan'a seyircisiz oynama cezası vermişti.

Taraftardan yoğun ilgi

Yeni Malatyaspor taraftarı, müsabakaya yoğun ilgi gösterdi. Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında mücadele eden sarı-siyahlı takımın Partizan müsabakasını yaklaşık 20 bin taraftar tribünden izledi.

Bir grup Partizan taraftarı da kendilerine ayrılan yerden maçı takip etti.