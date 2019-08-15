Yeni Malatyaspor - Partizan (CANLI)

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rÃ¶vanÅŸ maÃ§Ä±nda Yeni Malatsapor, SÄ±rbistan temsilcisi Partizan'Ä± konuk ediyor.Â Yeni Malatya StadÄ±'ndaki maÃ§ saat 20.00'da baÅŸladÄ±. Ä°lk maÃ§Ä± Partizan evinde 3-0 kazanmÄ±ÅŸtÄ±.

YENÄ° MALATYASPOR - PARTÄ°ZAN: 1-0

*ilk yarÄ± sona erdi

GOL: 7'Â Jahovic (Yeni Malatyaspor)

MaÃ§tan dakikalar

7. dakikada Yeni Malatyaspor Ã¶ne geÃ§ti. Mustafa AkbaÅŸ'Ä±n uzun pasÄ±nda savunmanÄ±n arkasÄ±na sarkan Jahovic, kaleci Stojkovic'in Ã¶ne Ã§Ä±kmasÄ±nÄ± deÄŸerlendirerek ceza yayÄ± Ã¼zerinden topu kafayla aÄŸlara gÃ¶nderdi: 1-0Â

15. dakikada ceza sahasÄ± iÃ§i saÄŸ Ã§aprazda Rahman BuÄŸra'nÄ±n uzaklaÅŸtÄ±ramadÄ±ÄŸÄ± topu kapan Asano'nun sert vuruÅŸunda, meÅŸin yuvarlak Ã¼stten auta gitti.

20. dakikada sol kanatta topla buluÅŸan Bifouma, Ã§alÄ±mlarla son Ã§izgiye inerek ortasÄ±nÄ± yaptÄ± ancak araya giren Partizan defansÄ±, altÄ±pasta Guilherme'den Ã¶nce mÃ¼dahale ettiÄŸi topu uzaklaÅŸtÄ±rdÄ±.Â

30. dakikada GÃ¶khan TÃ¶re'nin ara pasÄ±nda ceza sahasÄ± iÃ§i saÄŸ Ã§aprazda sÄ±rtÄ± kaleye dÃ¶nÃ¼k topla buluÅŸan Bifouma'nÄ±n dÃ¶nerek vuruÅŸunda, meÅŸin yuvarlak uzak direÄŸin yanÄ±ndan dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±ktÄ±.Â

45+5. dakikada Yeni Malatyaspor yarÄ± alanÄ±nÄ±n ortalarÄ±ndan kazanÄ±lan faulu Tosic kullandÄ±. Bu oyuncunun ceza sahasÄ±na gÃ¶nderdiÄŸi topa sol Ã§aprazda Sadiq kafayla vurdu. Kaleci Farnolle'Ã¼n direk dibinde engellediÄŸi topu yine Sadiq kaleye gÃ¶ndermek istedi. Farnolle'Ã¼n mÃ¼dahale ettiÄŸi meÅŸin yuvarlak, yan direÄŸe Ã§arparak altÄ±pasa dÃ¼ÅŸtÃ¼. Farnolle, hÄ±zlÄ± davranarak meÅŸin yuvarlaÄŸÄ±n sahibi oldu.Â

MaÃ§Ä±n ilk yarÄ±sÄ±, Yeni Malatyaspor'un 1-0 Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼yle sona erdi.

Ä°LK 11'LER

Yeni Malatyaspor:ÂFarnolle, Chebake, Mina, Mustafa, Erkan, Chaaleli, Guilherme, Murat, GÃ¶khan TÃ¶re, Bifouma, Jahovic

Partizan:Â Stojkovic; Miletic, Ostojic, Pavlovic, Urosevic; Scekic, Zdjelar; Zoran Tosic, Soumah, Asano; Umar Sadiq

NASIL TUR ATLAR?

Teknik direktÃ¶r Sergen YalÃ§Ä±n yÃ¶netimindeki Malatya turu geÃ§ebilmek iÃ§in rakibini gol yemeden 2 farklÄ± skorla yenmesi veya gollÃ¼ 3 farklÄ± skorla kazanmasÄ± gerekiyor. MÃ¼sabaka 3-1 Yeni Malatyaspor'un galibiyetiyle sonuÃ§lanÄ±rsa uzatmaya gidilecek. 15'er dakikalÄ±k iki uzatma bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde de skor deÄŸiÅŸmezse, turu geÃ§ecek ekibi seri penaltÄ± atÄ±ÅŸlarÄ± belirleyecek. DiÄŸer sonuÃ§lar Partizan'Ä± play-off turuna taÅŸÄ±yacak.

Turu geÃ§en ekip, play-off'ta Molde (NorveÃ§)-Aris (Yunanistan) eÅŸleÅŸmesinin galibiyle karÅŸÄ±laÅŸacak.

Avrupa kupalarÄ±nda tarihinde ilk kez mÃ¼cadele eden Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda eÅŸleÅŸtiÄŸi Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yÄ± evinde 2-2 berabere biten maÃ§Ä±n ardÄ±ndan deplasmanda 1-0 yenerek tur atlamÄ±ÅŸtÄ±. Partizan ise 2. eleme turunda Galler temsilcisi Connah's Quay'Ä± kupanÄ±n dÄ±ÅŸÄ±na itmiÅŸti.

MAÃ‡TAN NOTLAR

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rÃ¶vanÅŸÄ±nda SÄ±rbistan'Ä±n Partizan takÄ±mÄ±nÄ± konuk eden Yeni Malatyaspor'da teknik direktÃ¶r Sergen YalÃ§Ä±n, deplasmandaki mÃ¼sabakanÄ±n ilk 11'ine gÃ¶re 3 deÄŸiÅŸiklik yaptÄ±.Â

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda SÄ±rbistan'da Belgrad temsilcisine 3-1 yenilen sarÄ±-siyahlÄ± takÄ±m, rÃ¶vanÅŸ maÃ§Ä±nda Partizan'Ä± Yeni Malatya StadÄ±'nda aÄŸÄ±rladÄ±.Â

Yeni Malatyaspor Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Sergen YalÃ§Ä±n, ilk maÃ§Ä±n 11'ine gÃ¶re 3 oyuncu deÄŸiÅŸikliÄŸine gitti. SarÄ±-siyahlÄ± takÄ±m, maÃ§a Fabien Farnolle, Issam Chebake, Arturo Mina, Mustafa AkbaÅŸ, Erkan KaÅŸ, Murat YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ghailene Chaalali, Guilherme, GÃ¶khan TÃ¶re, Thievy Bifouma, Adis Jahovic 11'i ile Ã§Ä±ktÄ±.Â

Malatya temsilcisinin yedek kulÃ¼besinde Ufuk Ceylan, Robin YalÃ§Ä±n, Eren Tozlu, Teenage Hadebe, Mitchell Donald, Moryke Fofana ve Rahman BuÄŸra Ã‡aÄŸÄ±ran yer aldÄ±.Â

Teknik direktÃ¶r Sergen YalÃ§Ä±n, ilk maÃ§ta ilk 11'de gÃ¶rev verdiÄŸi Fofana, Rahman BuÄŸra Ã‡aÄŸÄ±ran ve Robin YalÃ§Ä±n'Ä± yedekler arasÄ±nda bekletti. Bu futbolcularÄ±n yerine Murat YÄ±ldÄ±rÄ±m, GÃ¶khan TÃ¶re ve Guilherme 11'de baÅŸladÄ±.Â

Taraftarlardan Erkan KaÅŸ ve Farnolle'e destek

Yeni Malatyaspor taraftarÄ±, futbolcularÄ± Erkan KaÅŸ ile Fabien Farnolle'e maÃ§ Ã¶ncesi moral verdi.

SarÄ±-siyahlÄ±lar, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovenya'nÄ±n Olimpija Ljubljana takÄ±mÄ±yla Malatya'da oynanan maÃ§ta kendi taraftarlarÄ±nÄ±n protesto ettiÄŸi Erkan KaÅŸ ile deplasmandaki mÃ¼sabakada rakip takÄ±m seyircilerinin Ä±rkÃ§Ä± tezahÃ¼ratlarÄ±na maruz kalan kaleci Farnolle'yi tribÃ¼ne Ã§aÄŸÄ±rarak destek verdi.

Taraftarlar, Ä±rkÃ§Ä±lÄ±ÄŸa karÅŸÄ± pankartlar da aÃ§tÄ±.Â

Statta Mehter MarÅŸÄ± dinletildi

Yeni Malatya StadÄ±'nda maÃ§ Ã¶ncesinde Mehter MarÅŸÄ± Ã§alÄ±ndÄ±. KarÅŸÄ±laÅŸma Ã¶ncesinde stat hoparlÃ¶rlerinden Ã§alÄ±nan parÃ§alar arasÄ±nda Mehter MarÅŸÄ±, Mustafa YÄ±ldÄ±zdoÄŸan'Ä±n "Ã–lÃ¼rÃ¼m TÃ¼rkiyem" ÅŸarkÄ±sÄ±, Esat KabaklÄ±'nÄ±n "Ez oÄŸlum" ÅŸarkÄ±sÄ± ve Arslanbek Sultanbekov'un "Dombra" ÅŸarkÄ±sÄ± da yer aldÄ±.

Â MÃ¼sabaka Ã¶ncesinde taraftarlar, GÃ¼ney TribÃ¼nÃ¼'nde iki TÃ¼rk bayraÄŸÄ±nÄ±n arasÄ±nda Kanuni Sultan SÃ¼leyman'Ä±n portresiyle birlikte "KÄ±lÄ±cÄ±mÄ±zÄ±n gÃ¶lgesi durdukÃ§a dÃ¼ÅŸmanlar elbette bizden korkacaklardÄ±r." sÃ¶zÃ¼nÃ¼n yer aldÄ±ÄŸÄ± pankart aÃ§tÄ±. Bu sÄ±rada stat hoparlÃ¶rÃ¼nden Plevne MarÅŸÄ± Ã§alÄ±ndÄ±.Â

Ä°ki takÄ±m arasÄ±nda Belgrad'da oynanan turun ilk maÃ§Ä±nda SÄ±rp taraftarlarÄ±n Ä±rkÃ§Ä± tezahÃ¼ratlarÄ± nedeniyle UEFA, Partizan'a seyircisiz oynama cezasÄ± vermiÅŸti.

Taraftardan yoÄŸun ilgiÂ

Yeni Malatyaspor taraftarÄ±, mÃ¼sabakaya yoÄŸun ilgi gÃ¶sterdi. Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarÄ±nda mÃ¼cadele eden sarÄ±-siyahlÄ± takÄ±mÄ±n Partizan mÃ¼sabakasÄ±nÄ± yaklaÅŸÄ±k 20 bin taraftar tribÃ¼nden izledi.

Bir grup Partizan taraftarÄ± da kendilerine ayrÄ±lan yerden maÃ§Ä± takip etti.

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