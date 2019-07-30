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30.07.2019 - 16:03| MALATYA (AA)

Yeni Malatyaspor şut çalıştı

Yeni Malatyaspor, perşembe günü yapacağı Olimpija Ljubljana maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Yeni Malatyaspor şut çalıştı

Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında 1 Ağustos Perşembe günü deplasmanda oynayacağı Olimpija Ljubljana maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sarı-siyahlılar, Başakşehir Fatih Terim Tesisleri'nde ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanı, şut ve taktiksel çalışmayla tamamladı.

Malatya ekibi, Türkiye'deki son hazırlığını tamamlayarak bugün saat 17.50'de Slovenya'ya hareket edecek.

 

 

 

 

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