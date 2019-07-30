30.07.2019 - 16:03| MALATYA (AA)
Yeni Malatyaspor şut çalıştı
Yeni Malatyaspor, perşembe günü yapacağı Olimpija Ljubljana maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında 1 Ağustos Perşembe günü deplasmanda oynayacağı Olimpija Ljubljana maçı hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sarı-siyahlılar, Başakşehir Fatih Terim Tesisleri'nde ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanı, şut ve taktiksel çalışmayla tamamladı.
Malatya ekibi, Türkiye'deki son hazırlığını tamamlayarak bugün saat 17.50'de Slovenya'ya hareket edecek.