Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Haberler Evkur Yeni MalatyasporYeni Malatyaspor tur hesapları yapıyor
28.07.2019 - 13:46

Yeni Malatyaspor tur hesapları yapıyor

Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme rövanş maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Çift idman temposuyla hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılarda eksik oyuncu bulunmazken,Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın rövanş maçı için kadroda iki değişikliğe gideceği öğrenildi.

Yeni Malatyaspor tur hesapları yapıyor

Avrupa sahnesinde ilk maçına geçen hafta çıkan Yeni Malatyaspor ikinci maç için kendisine yarayan bir skorla turu geçmenin hesaplarını yapıyor. İlk maçta sahasında Olimpija Ljubljana ile 2-2 berabere kalan sarı kırmızılılar, 1 Ağustos’ta Slovenya’da oynanacak olan rövanş karşılaşmasında istediği skoru alarak bir üst tura çıkmanın hesaplarını yapıyor.

Bu doğrultuda hazırlıklarının ilk günlük çalışmasını Malatya'da yapan sarı kırmızılı ekip, hazırlıklarına Slovenya'da devam edecek.

Marcao, "Gelişmeye ve her gün öğrenmeye devam ediyorum"
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yeni Malatyaspor tur hesapları yapıyor

Yeni Malatyaspor tur hesapları yapıyor

Beşiktaş idmanında eğlenceli anlar! Quaresma'dan Matrix yakıştırması...

Beşiktaş idmanında eğlenceli anlar! Quaresma'dan Matrix yakıştırması...

Denizlispor Estupinan'la prensipte anlaştı!

Denizlispor Estupinan'la prensipte anlaştı!

Trabzonspor'un Avusturya kampı yarın sona eriyor

Trabzonspor'un Avusturya kampı yarın sona eriyor

Sıradaki Haber