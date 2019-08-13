Yeni Malatyaspor tura odaklandÄ±

Yeni Malatyaspor KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Adil Gevrek, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 3-1 kaybettikleri ilk maÃ§Ä±n rÃ¶vanÅŸÄ±nda 15 AÄŸustos PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ konuk edecekleri SÄ±rbistan temsilcisi Partizan'Ä± yenerek tur atlamak istediklerini sÃ¶yledi.Â

Adil Gevrek, ikinci baÅŸkan Selim Pilten, kulÃ¼p yÃ¶neticileri, teknik direktÃ¶r Sergen YalÃ§Ä±n ve futbolcular, Orduzu PÄ±narbaÅŸÄ± Nurettin Soykan Tesisleri'nde Kurban BayramÄ± dolayÄ±sÄ±yla gerÃ§ekleÅŸen programda birbirleriyle bayramlaÅŸtÄ±.Â

BayramlaÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan basÄ±n mensuplarÄ±na aÃ§Ä±klamalarda bulunan Gevrek, Partizan ile oynayacaklarÄ± rÃ¶vanÅŸ maÃ§Ä±yla da bir bayram daha yaÅŸatmak istediklerini belirtti.Â

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Olimpija Ljubljana ile ilk maÃ§ta berabere kaldÄ±klarÄ±nÄ± ve rakiplerini deplasmanda yendiklerini anÄ±msatan Gevrek, "Bu maÃ§Ä± da (Partizan) niye 2-0 kazanmayalÄ±m? Biz bunu yapacak gÃ¼Ã§teyiz, inanÄ±yoruz. Allah'Ä±n izniyle turu geÃ§en biz oluruz ve sadece Malatya deÄŸil TÃ¼rkiye'ye de bu onuru, gururu yaÅŸatÄ±rÄ±z." diye konuÅŸtu.

Â Bir basÄ±n mensubunun SÄ±rbistan'daki maÃ§ta yaÅŸanan gerginliÄŸi sormasÄ± Ã¼zerine Gevrek, olaylarÄ± tasvip etmediklerini ve doÄŸru bulmadÄ±klarÄ±nÄ± kaydetti.Â

Partizan KulÃ¼bÃ¼ ve yÃ¶netiminin kendilerini Ã§ok iyi aÄŸÄ±rladÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Gevrek, ÅŸÃ¶yle devam etti:Â

"Onlara da teÅŸekkÃ¼r ediyoruz. Biz de onlarÄ± en gÃ¼zel ÅŸekilde aÄŸÄ±rlamak istiyoruz. MisafirperverliÄŸimizi gÃ¶stereceÄŸiz. Partizan'Ä± en gÃ¼zel ÅŸekilde aÄŸÄ±rlayÄ±p, maÃ§Ä± kazanarak, turu geÃ§mek istiyoruz. Ã–nemli olan sahada yapacaklarÄ±mÄ±z. Ã–nemli olan sahada kazanÄ±p, turu geÃ§mek. TaraftarlarÄ±mÄ±zÄ±n desteÄŸini bekliyoruz. O gÃ¼cÃ¼ arkamÄ±zda hissedersek, inanÄ±rsak, hep beraber olursak, Allah'Ä±n izniyle Ã§ok gÃ¼zel ÅŸeyler olacaÄŸÄ±na inanÄ±yoruz."Â

"1-2 transfer daha olabilir"Â

Transfer Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±ndaki son durumun sorulmasÄ± Ã¼zerine ise Gevrek, en az 1-2 oyuncu daha almak istediklerini sÃ¶yledi. Ã–nemli olanÄ±n istedikleri ve takÄ±ma katkÄ± saÄŸlayacak oyuncularÄ±n alÄ±nmasÄ± olduÄŸunu dile getiren Gevrek, ÅŸunlarÄ± ifade etti:Â

"Transferleri yapalÄ±m ama ekonomik anlamda da dengeleri saÄŸlamalÄ±yÄ±z. Bu anlamda da dikkat ediyoruz. Ä°stediÄŸimiz oyuncular olursa 1-2 transfer daha olabilir. Ancak ÅŸu anda bizim iÃ§in Ã¶nemli olan Partizan ile perÅŸembe gÃ¼nÃ¼ Malatya'da oynayacaÄŸÄ±mÄ±z rÃ¶vanÅŸ karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±. MaÃ§Ä± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. Zaten yapacaÄŸÄ±mÄ±z transferler de maÃ§ta oynamaya yetiÅŸmez. Bizim iÃ§in Ã¶nÃ¼mÃ¼zde Ã¶nemli bir maÃ§ var. ÃœÃ§ maÃ§ oynadÄ±k, takÄ±mÄ±mÄ±z her geÃ§en gÃ¼n daha iyiye gidiyor. Avrupa'da Malatya'yÄ±, Ã¼lkemizi temsil ediyoruz. Sadece Malatya deÄŸil, bÃ¼tÃ¼n TÃ¼rkiye'nin bize dua edeceÄŸine inanÄ±yoruz."

Â "BeÅŸ senedir hedeflerimizi tutturduk"Â

Gevrek, takÄ±mÄ±n yeni sezon hedeflerinin sorulmasÄ± Ã¼zerine ise ÅŸunlarÄ± kaydetti:Â

"Hedefimiz ligi en gÃ¼zel yerde bitirmek. BazÄ± ÅŸeyleri Ã§ok Ã¶nceden konuÅŸmak doÄŸru deÄŸil. Avrupa Ligi, TÃ¼rkiye KupasÄ± ve SÃ¼per Lig'de yer alÄ±yoruz, her Ã¼Ã§ kulvarda da baÅŸarÄ±lÄ± olmak istiyoruz. Hedeflerimiz var ama sadece sportif anlamda hedef gÃ¶stermedik. Sportif ve ekonomik anlamdaki hedeflerimizin yanÄ±nda altyapÄ±da da hedeflerimiz var. Biz bu Ã¼Ã§Ã¼nÃ¼ bir arada gÃ¶tÃ¼rmeye gayret ediyoruz. Ã‡Ã¼nkÃ¼ ekonomik olarak Ã§ok iyi gitmeliyiz. Biz Ã§ok ÅŸÃ¼kÃ¼r beÅŸ senedir ekonomik ve sportif anlamda hedeflerimizi tutturduk. Bizim iÃ§in bu sene Ã¼Ã§ kulvarda mÃ¼cadele etmek zor olacak ama mutlaka hedefimiz var. Hedefimiz bu sezon SÃ¼per Ligi en gÃ¼zel yerde bitirmek. TÃ¼rkiye KupasÄ±'nda da kupayÄ± almak istiyoruz. UEFA Avrupa Ligi'nde de gruplara kalma hedefimiz var."