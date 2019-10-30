Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerEvkur Yeni MalatyasporYeni Malatyaspor'da Chaalali idmana katılmadı
30.10.2019 - 17:24 | | MALATYA (AA/İHA)

Yeni Malatyaspor'da Chaalali idmana katılmadı

Antrenmana sakatlığı nedeniyle tedavisi süren Tunus asıllı orta saha oyuncusu Ghaylene Chaalali katılmadı.

Yeni Malatyaspor'da Chaalali idmana katılmadı

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 10. haftasında 3 Kasım Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın basına açık bölümünde futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından fiziksel çalışmalar yaptı.

Antrenmana, sakatlığı nedeniyle tedavisi süren Tunus asıllı orta saha oyuncusu Ghaylene Chaalali katılmadı.

Uzun süren sakatlığının ardından takıma katılan Yiğithan Güveli ise çalışmalarını sürdürdü.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Sergen Yalçın'ın sarı-siyahlı takıma taktik çalışma yaptırdığı kaydedildi.

Serdar Sarıdağ: 'Klopp Karius'un dönmesine sıcak bakıyor'
daha fazla video için
SON DAKİKA SPOR HABERLERİ
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yeni Malatyaspor'da Chaalali idmana katılmadı

Yeni Malatyaspor'da Chaalali idmana katılmadı

Ataman zaferin şifrelerini verdi

Ataman zaferin şifrelerini verdi

Allahyar siftah yaptı, İstanbulspor turladı: 5-2

Allahyar siftah yaptı, İstanbulspor turladı: 5-2

GMG Kastamonuspor-Anagold 24 Erzincanspor: 5-6

GMG Kastamonuspor-Anagold 24 Erzincanspor: 5-6 

Sıradaki Haber