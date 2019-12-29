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29.12.2019 - 00:28 | | AA

Yeni Malatyaspor'da Gökhan Töre ÅŸoku!

BtcTurk Yeni Malatyasporlu futbolcu GÃ¶khan TÃ¶re'nin sakatlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle yarÄ±n Gaziantep Futbol KulÃ¼bÃ¼ (Gaziantep FK) ile oynanacak maÃ§Ä±n kadrosundan Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.Â

Yeni Malatyaspor'da Gökhan Töre ÅŸoku!

BtcTurk Yeni Malatyasporlu futbolcu GÃ¶khan TÃ¶re'nin sakatlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle yarÄ±n Gaziantep Futbol KulÃ¼bÃ¼ (Gaziantep FK) ile oynanacak maÃ§Ä±n kadrosundan Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.Â 

SarÄ±-siyahlÄ± kulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, GÃ¶khan TÃ¶re'nin durumuna iliÅŸkin ÅŸÃ¶yle denildi:Â 

"KulÃ¼p doktorumuz Nevzad Denerel'in yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, saÄŸ bacak alt baldÄ±rÄ±nda aÄŸrÄ± hisseden GÃ¶khan TÃ¶re, antrenmanÄ± yarÄ±da bÄ±rakmÄ±ÅŸtÄ±r. YapÄ±lan fizik muayene ve tetkikleri sonucunda kas iÃ§i kanama tespit edilmiÅŸ olup yarÄ±nki maÃ§Ä±n kadrosunda yer alamayacaktÄ±r."

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