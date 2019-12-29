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29.12.2019 - 13:21 |

Yeni Malatyaspor'dan 15 adet yerli otomobil siparişi

Yeni Malatyaspor, resmi açıklama yaparak kulüp kullanımı için yerli otomobilden 15 adet sipariş verme kararı aldıklarını duyurdu.

Yeni Malatyaspor'dan 15 adet yerli otomobil siparişi

Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor geçtiğimiz gün lansmanı yapılan yerli otomobilimiz TOGG için sipariş verdi.

Malatya temsilcisi açıklamasında 15 adet sipariş vereceklerini ve otomobili kulüp kullanımı için alacaklarını açıkladı.

Malatya'nın açıklaması şu şekilde;

Kulüp Başkanımız Adil Gevrek ve yönetim kurulumuzun ortak kararlarıyla BtcTurk Yeni Malatyaspor Kulübü olarak, tanıtımı yapılan ve büyük beğeni kazanan yerli otomobilimizden kulübümüzün kullanımı için 15 adet sipariş verme kararı aldık. Büyük camiamıza hayırlı olsun.

Yeni Malatyaspordan 15 adet yerli otomobil siparişi

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