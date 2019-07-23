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23.07.2019 - 10:10| MALATYA (AA)

Yeni Malatyaspor'dan transfer açıklaması

Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'un idari menajeri Mehmet Gömülü, kulübün menfaati doğrultusunda hareket ederek transfer çalışmalarını sürdürdüklerini bildirdi. Ayrıca Gömülü yeni transfer Chaaleli'yi uzun süredir izlediklerini belirtti.

Yeni Malatyaspor'dan transfer açıklaması

Gömülü, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, kadrolarına kattıkları orta saha oyuncusu Ghaylen Chaaleli'yi uzun süredir izlediklerini belirtti.

Yönetim olarak transfer konusunda titiz davrandıklarını aktaran Gömülü, şunları kaydetti:

"Chaaleli uzun süredir izlediğimiz bir futbolcuydu. Hocamızın raporu doğrultusunda 3 yıllık sözleşme imzaladık. Camiamıza hayırlı olsun. Kulübümüzün menfaati noktasında hareket ederek transfer çalışmalarımıza devam edeceğiz. Biz sadece tek kulvarı düşünerek transfer yapmıyoruz. Üç kulvarı da düşünerek transfer yapıyoruz. Mevcut takımımıza yaptığımız takviyelerle güçlü bir ekip olduğumuza inanıyoruz. İnşallah güzel bir sezon geçireceğiz."

 

 

 

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