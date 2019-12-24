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24.12.2019 - 09:33 | | MALATYA (İHA)

Yeni Malatyaspor’un kamp programı belli oldu

Yeni Malatyaspor’da devre arası kamp programı belli oldu. Sarı-kırmızılılar, 5 Ocak'tan itibaren Antalya'da geçireceği yaklaşık 15 günlük hazırlık döneminde 2 hazırlık maçı oynayacak.

Yeni Malatyaspor’un kamp programı belli oldu

Süper Lig’de 2019-2020 sezonunun son maçında Gaziantep Futbol Kulübü’ne konuk olacak Yeni Malatyaspor, bu müsabakanın ardından 5 günlük izne ayrılacak. Sarı-kırmızılı takım 5 Ocak Pazar günü ise Antalya Belek’te toplanarak 2. yarı hazırlıklarının startını verecek. Burada yaklaşık 10 günlük bir kamp yapmayı planlayan Yeni Malatyaspor, kampın bitiminin ardından Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Sivasspor ile oynayacağı maç için Sivas’a geçecek. 14-15 ya da 16 Ocak tarihlerinde oynanacak kupa müsabakalarının programına göre devre arası kampını noktalayacak olan sarı-kırmızılıların Antalya’da 2 hazırlık maçı oynamayı planladığı bildirildi.

Malatya ekibinde kamp kadrosunun Gaziantep Futbol Kulübü maçı sonrasında belli olacağı belirtildi.

Yeni Malatyaspor’un kamp programı belli oldu

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