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20.10.2019 - 10:57 | | MALATYA (AA)

Yeni Malatyaspor'un rakibi İttifak Holding Konyaspor

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 8. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak.

Yeni Malatyaspor'un rakibi İttifak Holding Konyaspor

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı, hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.

Lige 3-0'lık Medipol Başakşehir galibiyetiyle başlayarak taraftarını mutlu eden Malatya temsilcisi, sonraki haftalarda ise Trabzonspor'a 2-1, Aytemiz Alanyaspor'a da 3-2 mağlup oldu.

Ardından MKE Ankaragücü'nü 4-0'lık skorla geçerek taraftarının gönlünü alan Malatya ekibi, 5. haftada sahasında Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Antalyaspor'a 3-0 mağlup olan sarı-siyahlı ekip, Yukatel Denizlispor karşısında 5-1 galip geldi.

Geride kalan 7 maçta 10 puan toplayan BtcTurk Yeni Malatyaspor, İttifak Holding Konyaspor karşısında galip gelerek, üst sıralara tırmanmanın hesabını yapıyor.

Malatya ekibinde kart cezalısı Ghaylen Chaaleli, İttifak Holding Konyaspor maçında forma giyemeyecek.

 

Marius Sumudica: "Trabzonspor galibiyeti hak etti"
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