Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerEvkur Yeni MalatyasporYeni Malatyaspor'un Slovenya programı belli oldu
27.07.2019 - 17:30

Yeni Malatyaspor'un Slovenya programı belli oldu

Yeni Malatyaspor'un Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana ile 1 Ağustos Perşembe günü oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçı öncesi programı belli oldu.

Yeni Malatyaspor'un Slovenya programı belli oldu

Malatya'da 2-2 tamamlanan karşılaşma sonrası ara vermeden rövanş karşılaşmasına hazırlanan sarı-siyahlılar, 29 Temmuz Pazartesi günü saat 20.00'de İstanbul'a gidecek.

Bir gün İstanbul'da kalacak Malatya ekibi, salı günü yapacakları idmanın ardından saat 17.50'de uçakla Slovenya'ya geçecek.

 

Griezmann ortaladı Rafinha müthiş vurdu!
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Alanyaspor'da transfer: Onur Bulut

Alanyaspor'da transfer: Onur Bulut

Falcao, Monaco kampına katıldı

Falcao, Monaco kampına katıldı

Ankara Adliyespor'un yeni adı Çankaya Futbol Kulübü oldu

Ankara Adliyespor'un yeni adı Çankaya Futbol Kulübü oldu

Bakan Kasapoğlu: “Performans noktasında çok güzel neticeler alıyoruz”

Bakan Kasapoğlu: “Performans noktasında çok güzel neticeler alıyoruz”

Sıradaki Haber