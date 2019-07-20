Yeni Malatyaspor'un UEFA Avrupa Ligi kadrosu açıklandı

Avrupa Ligi 2'nci eleme turunda 25 Temmuz'da Malatya'da, 1 Ağustos'ta ise Slovenya'da Olimpija Ljubljana ile karşılaşacak Yeni Malatyaspor'un UEFA kadrosu açıklandı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda belirlenen futbolcuların isimlerinin UEFA'ya bildirildiği duyuruldu. Yeni Malatyaspor'un UEFA’ya bildirdiği kadroda şu futbolcular yer alıyor:

"Mustafa Akbaş, Nuri Fatih Aydın, Muhammed Bilal Barman, Thievy Bifouma, Rahman Buğra Çağıran, Ufuk Ceylan, Issam Chebake, Abdulsamet Damlu, Mitchell Donald, Fabien Farnolle, Moryke Fofana, Teenage Lingani Hadebe, Ahmet Ildız, Adis Jahovic, Erkan Kaş, Guilherme Costa Marques, Arturo Mina, Özer Özdemir, Gökhan Töre, Eren Tozlu, Robin Yalçın, Erşan Yaşa, Mehmet Suha Yiğit, Murat Yıldırım ve Berk Yıldız."

Kamp sona erdi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da yeni sezon için başlatılan kamp çalışması sona erdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde çalışmalarına devam eden sarı-siyahlı futbolcular, sabah antrenmanıyla çalışmalarını sonlandırdı.

Malatya'da 25 Haziran'da toplanan sarı-siyahlılar, Bolu ve Düzce'deki hazırlık kamplarını tamamladı. İki günlük iznin ardından 22 Temmuz'da Malatya'da toplanacak olan Yeni Malatyaspor, hazırlıklarına kendi tesislerinde devam edecek.

Ayrıca kampa geç katılan ve idman eksiği bulunan Gökhan Töre, Guilherme Costa, Teenage Hadebe ve Arturo Mina, kondisyoner Stefano Marrone eşliğinde Topuk Yaylası'nda çalışmalarına devam edecek.