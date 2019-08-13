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HaberlerFenerbahçeYeni savunma hazırlanıyor
13.08.2019 - 08:00

Yeni savunma hazırlanıyor

Fenerbahçe’de Ersun Yanal yeni bir savunma hattı üzerinde duruyor.

Yeni savunma hazırlanıyor

Gazişehir maçıyla Süper Lig’deki ilk sınavına çıkacak Fenerbahçe’de Ersun Yanal yeni bir savunma hattı üzerinde duruyor. Sivasspor ile oynanan son hazırlık maçında sıkıntıların olduğunu bir kez daha tespit eden Yanal ve ekibi, yeni transfer Zanka’ya sarıldı.
Zanka’nın hafta boyu hazırlanacağı ve Gazişehir maçına kadar en iyi konuma getirilmesi için çaba harcanacağı ifade edildi. Jailson’un Gazişehir önünde stoperde olmasının bazı riskler taşıyacağı bu nedenle tandemin değişeceği ifade edildi. Zanka-Sadık ikilisinin Kadıköy’deki ilk hafta maçında sahada olması bekleniyor.

Zanka’ya beğeni
Riza Durmisi’nin sosyal medyadan yaptığı bir hamle herkesi heyecanlandırdı. Fenerbahçe’nin yeni transferi Zanka’nın sarı-lacivert formalı fotoğrafını beğenen Durmisi, taraftarların dikkatini çekti.

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