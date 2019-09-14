Yeni transferler sahne alıyor! Gazişehir Gaziantep-Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?

Gazişehir Gaziantep-Beşiktaş maçı için artık sayılı saatler kaldı. Lig'e verilen milli aranın ardından Süper Lig'de 4. haftanın perdesi Galatasaray Kasımpaşa maçı ile açıldı. Beşiktaş günün en kritik müsabakasında bu akşam Gazişehir Gaziantep deplasmanında 3 puan için sahaya çıkacak. Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın şans vermesi durumunda Mohamed Elneny ve Abdoulay Diaby bu akşam ilk kez siyah beyazlı forma ile tanışacak. Lig'e verilen milli arada Şenol Güneş tarafından Türkiye milli takımın kendine forma şansı bulan ve yaptığı asistler ile dikkatleri üzerine çeken Dorukhan Toköz'ünde bu akşam oynanacak olan müsabakada sahaya ilk 11'de çıkması bekleniyor. Peki Gazişehir Gaziantep-Beşiktaş maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

GAZİŞEHİR GAZİANTEP-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Gazişehir Gaziantep-Beşiktaş maçı bu akşam saat 20:00'de başlayacak. Hakem Halil Umut Meler'in düdük çalacağı Gazişehir Gaziantep-Beşiktaş maçı beIN SPORTS 1 ekranından naklen izleyebilecek.

MUHTEMEL 11'LER

Gazişehir Gaziantep: Günay, Djilobodji, Toşça, Kana-Biyik, Morais, Tetteh, Diarra, Oğuz, Twumasi, Pawlowski, Güray

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Diaby, Elneny, Dorukhan, Ljajic, N'koudou, Güven

Beşiktaş, Gaziantep deplasmanında

Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında bu akşam deplasmanda Gazişehir Gaziantep ile karşı karşıya gelecek.

Kalyon Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Süper Lig'in ilk üç haftasında iki takım da birer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet sonucunda dörder puan topladı.

Siyah-beyazlı takımda sakatlığı yeni geçen Burak Yılmaz henüz takımla çalışmalara başlamadı. Arka adalesinde rahatsızlığı bulunan Dorukhan Toköz dünkü antrenmana katılmadı.

Beşiktaş'ın transfer döneminin son bölümünde renklerine kattığı Mohamed Elneny ile Abdoulay Diaby, görev verilmesi durumunda ilk kez bir resmi maçta siyah-beyazlı formayı giyecek.

Gazişehir Gaziantep ve Beşiktaş, Süper Lig'de ilk kez karşılaşacak.

Son 3 deplasmanda mağlubiyet

Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son 3 deplasman müsabakasını kaybetti. Ligde geçen sezon deplasmanda oynadığı son iki maçta Galatasaray ve Trabzonspor'a yenilen siyah-beyazlı takım, bu sezonun ilk haftasında ise Demir Grup Sivasspor'a mağlup oldu.