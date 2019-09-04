Yeni transferler taraftarların önünde imzaladı

Galatasaray'da imza şov... Sarı kırmızılı takım Türk Telekom Stadı'nda gerçekleşen organizasyonla başta Radamel Falcao olmak üzere yeni transferleri için imza töreni düzenledi.

Babel, Jimmy Durmaz, N'Zonzi ve Florin Andone milli takımlarında oldukları için imza töreninde yer almadı.

Törenden kısa kısa

-Tüm statta ışık şov yapıldı

-Şarkıcı Alya, sahneye gelerek sarı kırmızılı taraftarlara keyifli dakikalar yaşattı ve üçlü çektirdi.

-Yeni transferler tek tek tanıtılmaya başlandı. Milli takımda bulunan Ryan Babel'den ise taraftara mesaj vardı.

İşte o mesaj:

"Milli takımda olduğum için yanınızda olamayacağım. Galatasaray'da oynamak benim için onur. Beni herkes çok iyi karşıladı. Bu sezon büyük hedeflerimiz var. Desteğiniz için teşekkürler"

Milli takımlarında olup da törende yer almayan yeni transferlerin gönderdiği görüntülü mesajlar tek tek ekrana geldi.

-Jimmy Durmaz: "Galatasaray forması giymek benim için büyük gurur. Burada oyunculara çok değer veriliyor. Umarım beraber kupalar kazanırız. En büyük Cim bom..."

-Nzonzi: Bugün aranızda yokum. Kupalar kazanıp taraftarımızı mutlu edeceğiz

-Florin Andone: Bu harika kulüp beni heyecanlandırıyor. Haftaya görüşürüz"

-Törende bulunan yeni transferler Okan Kocuk, Adem Büyük, Şener Özbayraklı, Luyindama, Seri, Taylan Antalyalı, Lemina ve Emre Mor sahneye çıktı ve taraftarları selamladı.

VE FALCAO SAHNEDE

Galatasaray'ın yeni transferi dünyaca ünlü yıldız Radamel Falcao anons edildi. Sahneye gelip taraftarlara üçlü çektiren golcü futbolcu için statta büyük bir coşku yaşandı. Ayrıca yıldız futbolcunun sahaya 'Eye of the Tiger' şarkısıyla çıkması da gecenin dikkat çeken anlarındandı.

Başkan Cengiz de geldi

Bütün yeni transferler sahneye çıktıktan sonra Başkan Mustafa Cengiz, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay anons edildi.

Kısa bir konuşma yapan Başkan Cengiz, "Galatasaray'ın fedakar taraftarları, çok gergin bir transfer dönemini sizlerin desteği ve isteğiyle kapattık. Sizin huzurlarına mücadele edecek Aslanları sunmaktan dolayı çok mutluyuz. Falcao transferinin bir kısmını üstlenen Nef'e teşekkür ederim" dedi.