Yeni yıldız Seri!

NEVZAT DİNDAR

Transferi büyük sansasyon yaratan 28 yaşındaki yıldız oyuncu ortaya koyduğu futbolla Terim başta olmak üzere herkesin gözüne girdi. Sarı-kırmızılı idareciler, Seri’nin yanına alınacak bir 6 numara ile orta sahada yaşanacak sorunların önüne geçileceğini düşünüyor.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray’da, Seri sevinci yaşanıyor. Cim-Bom’un flaş transferi Michael Seri’nin antrenmanlarda kısa sürede takıma uyum sağlaması ve performansı teknik heyetin yüzünü güldürdü.

Fildişi Sahilli futbolcunun çıktığı birkaç idmanda hemen kalitesini göstermesi ve şimdiden “Orta sahanın lideri ben olacağım” sinyali vermesi dikkatlerden kaçmadı. Teknik direktör Fatih Terim’in de ilk günden sorumluluk almaktan kaçınmayacağını vurgulayan 28 yaşındaki oyuncuyu sahadaki lideri olarak konumlandıracağı öğrenildi.

Seri’yi iki yönlü futbol anlayışı nedeniyle tercih eden Terim’in, Fildişi Sahilli futbolcunun riskli gözüken futboluna ise çok fazla müdahale etmeyeceği belirtildi. Antrenmanlarda savunmadan çıkışlarda ilk topları almaktan çekinmeyen ve arkadaşlarını da yönlendiren yıldız futbolcunun, tekniği ile fark yaratması hem yönetimin hem de teknik heyetin alkışını aldı.

Seri’nin fiziksel olarak da iyi görünmesi bir diğer sevindirici detay oldu. Geçen sene orta alanda sıkıntılar yaşayan Cim-Bom’da Seri’den sonra bir 6 numara transferinin yapılması halinde bütün sorunların çözüleceği hatta çok üst düzeyde bir kurgunun oluşacağı görüşünde birleşildi.