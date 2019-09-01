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HaberlerMilli TakımYeni Zelanda-Brezilya: 94-102
01.09.2019 - 13:29| İSTANBUL (AA)

Yeni Zelanda-Brezilya: 94-102

Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda F Grubu'ndaki ilk maçta Brezilya, Yeni Zelanda'yı 102-94 mağlup etti.

Yeni Zelanda-Brezilya: 94-102

Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda F Grubu'ndaki ilk maçta Brezilya, üçüncü periyottaki etkili oyunuyla Yeni Zelanda'yı 102-94 mağlup etti.

Salon: Nanjing Gençlik Olimpik Spor Parkı

Hakemler: Antonio Conde (İspanya), Leandro Lezcano (Arjantin), Intae Hwang (Güney Kore)

Yeni Zelanda: Abercrombie 5, Fotu 17, Loe 11, Tai Webster 12, Corey Webster 19, Ili 16, Rusbatch 6, Delany, Ngatai, Pledger 4, Smith-Milner 4

Brezilya: Caboclo 9, Huertas 2, Louzada 9, Varejao 3, Luz 15, Barbosa 22, Felicio 7, Garcia 14, Sousa 12, Benite 6, Lima, Mateus 3

1. Periyot: 20-21

Devre: 50-50 

3. Periyot: 62-78

Beş faulle çıkanlar: 39.12 Tai Webster (Yeni Zelanda), 39.28 Benite (Brezilya)

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