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15.12.2019 - 08:00 |

Yeniden buluşuyorlar

UEFA Avrupa Ligi’nde son maçını Basel ile deplasmanda oynayan Trabzonspor, Avrupa defterini kapatsa da, Ogenyi Onazi’ye tekrar kavuşmanın sevincini yaşadı. Aşil tendonundan geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlığın ardından futbolcu Basel maçıyla birlikte tekrar formasına kavuştu.

Yeniden buluşuyorlar

ONUR DİNÇER

Bir yıl aradan sonra yeniden bordo-mavili formayla sahaya çıkan oyuncu, takımının çektiği en önemli sıkıntılardan birisini gidermesine yardımcı olacak. Trabzonspor’un, defansif olarak yaşadığı en önemli handikaplardan bir tanesi orta sahanın ortası olarak dikkat çekiyor.

Jose Sosa’nın ofansif yönünün baskın olması, büyük umutlarla transfer edilen Obi Mikel’in ise beklenen form düzeyine henüz ulaşmaması, bu durumun en önemli nedeni olarak göze çarpıyor. Ancak yeni transfer, Onazi ile daha etkili bir görüntü sergileyebilir. Çünkü Onazi ve Obi Mikel, Nijerya Milli Takımı’nda bir çok maçta birlikte forma giydiler.

Birlikte oynamaya alışık olan ikili Nijerya’da çift ön libero olarak başarıyla görev yaptı.

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