Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerBeşiktaşYeniden Ljajic
01.11.2019 - 08:00 |

Yeniden Ljajic

Adem Ljajic, Antalyaspor deplasmanında ilk 11’e geri dönüyor.

Yeniden Ljajic

Adem Ljajic, Antalyaspor deplasmanında ilk 11’e geri dönüyor. Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın, Braga maçında 11’de forma giydiği için derbide yedek soyundurduğu Ljajic’i, Antalyaspor karşılaşmasına özel olarak hazırladığı belirlendi. Siyah-beyazlı hocanın, yetenekli oyuncuyla yaptığı toplantıda, “Derbide oyuna sonradan girdin ama golde çok büyük payın var. Dışarıya yaptığın koşuyla bir stoperi boşa çıkarttın. İlk 11’de ol veya olma her zaman bu takıma katkı sağlıyorsun. Daha iyi seviyelere geleceksin” dediği öğrenildi.

Abdullah Avcı’nın, sarı kart cezalısı Caner’in yokluğunda Diaby’yi yeniden kanada çekerek, Ljajic’i forma vereceği belirtildi. Sıkıntılı günler geçiren Antalyaspor’un tehlikeli bir rakip olduğunu oyuncularına aktaran Avcı’nın sistem konusunda esnek davranacağı ve Galatasaray derbisindeki gibi direkt hücumlarla rakip kaleye gitmenin planlarını yaptığı kaydedildi.

Başkan Elcuman : "Tüm konsantremiz Fenerbahçe maçında"
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Karaman’ın gözü yolda

Karaman’ın gözü yolda

Falcao istedi G.Saray aldı!

Falcao istedi G.Saray aldı!

Fenerbahçe'de Altay seferberliği

Fenerbahçe'de Altay seferberliği

Gülümse kaderine

Gülümse kaderine

Sıradaki Haber