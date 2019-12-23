Yeniden tenis ligi

ONUR DİNÇER



Spor Toto Türkiye Tenis Ligi’nin kura çekimi, aynı zamanda maçların oynanacağı ENKA Spor Kulübü’nde yapıldı. 14 erkek ve 13 kadın takımının mücadele edeceği Tenis Ligi, 23-28 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek. Etkinliğe Spor Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya, Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Cengiz Durmuş ve lige katılan takımların kulüp başkanları ile sporcuları katıldı.Basının da yoğun ilgi gösterdiği organizasyonda Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, ligin 8 yıl aradan sonra tekrar yapılacağını belirterek, “Bölgesel elemelerden play-off’a getirdiğimiz sporcularımızla, kulüp ve alt yapı antrenörlerimizle bu ligin heyecanını yaşıyoruz. 8 yıl aranın ardından bu ligimizi tekrar hayata geçirmenin heyecanını yaşıyoruz. Eleme maçlarıyla birlikte toplamda 1000’e yakın sporcu organizasyonlarda boy gösterdi. Katılımın bu denli olması da bizi sevindiriyor” dedi.Spor Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya liglerde mücadele edecek tüm takımlara başarılar dilerken, ENKA Spor Kulübü Başkanı Alparslan Tansuğ ise organizasyona ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

ERKEKLERDE

1. TUR EŞLEŞMELERİ

ENKA-Bay

Yalova Tenis D.-Alaçatı Tenis

Adana Tenis D.-Gaziantep T.İ

İstanbul Av. ve At.-Gebze Tenis

Topspin-Yenimahalle Tenis

Kültürpark Tenis-Play Tenis

Mersin Tenis Yelken-Mete Tenis

TED-Bay

KADINLARDA

1. TUR EŞLEŞMELERİ

ENKA-Bay

İstanbul Av., At.-Gebze Tenis

Topspin-Kültürpark Tenis

Play Tenis-Adana Atlı

Yeşilyurt-Ankara Tenis

Alaçatı-Bay

TAÇ Spor-Adana Tenis Dağcılık

TED-Bay