Yeniden tenis ligi
ENKA Spor Kulübü tesislerinde 27 takımın mücadele edeceği Spor Toto Türkiye Tenis Ligi’nin kura çekimi yapıldı, TTF Başkanı Cengiz Durmuş “Ligimize sekiz yıl aradan sonra dönüş yapıyoruz” ifadesini kullandı
ONUR DİNÇER
Spor Toto Türkiye Tenis Ligi’nin kura çekimi, aynı zamanda maçların oynanacağı ENKA Spor Kulübü’nde yapıldı. 14 erkek ve 13 kadın takımının mücadele edeceği Tenis Ligi, 23-28 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek. Etkinliğe Spor Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya, Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Cengiz Durmuş ve lige katılan takımların kulüp başkanları ile sporcuları katıldı.Basının da yoğun ilgi gösterdiği organizasyonda Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, ligin 8 yıl aradan sonra tekrar yapılacağını belirterek, “Bölgesel elemelerden play-off’a getirdiğimiz sporcularımızla, kulüp ve alt yapı antrenörlerimizle bu ligin heyecanını yaşıyoruz. 8 yıl aranın ardından bu ligimizi tekrar hayata geçirmenin heyecanını yaşıyoruz. Eleme maçlarıyla birlikte toplamda 1000’e yakın sporcu organizasyonlarda boy gösterdi. Katılımın bu denli olması da bizi sevindiriyor” dedi.Spor Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya liglerde mücadele edecek tüm takımlara başarılar dilerken, ENKA Spor Kulübü Başkanı Alparslan Tansuğ ise organizasyona ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.
ERKEKLERDE
1. TUR EŞLEŞMELERİ
ENKA-Bay
Yalova Tenis D.-Alaçatı Tenis
Adana Tenis D.-Gaziantep T.İ
İstanbul Av. ve At.-Gebze Tenis
Topspin-Yenimahalle Tenis
Kültürpark Tenis-Play Tenis
Mersin Tenis Yelken-Mete Tenis
TED-Bay
KADINLARDA
1. TUR EŞLEŞMELERİ
ENKA-Bay
İstanbul Av., At.-Gebze Tenis
Topspin-Kültürpark Tenis
Play Tenis-Adana Atlı
Yeşilyurt-Ankara Tenis
Alaçatı-Bay
TAÇ Spor-Adana Tenis Dağcılık
TED-Bay