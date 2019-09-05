Yenilere şans yok!

Sezon öncesi kadrosuna 16 oyuncu katan Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig’deki ilk 7 karşılaşmada bu futbolcularından fazla verim alamadı.

Karadeniz ekibinde Atakan Gündüz, Salih Kavrazlı, Fıratcan Üzüm, Taha Tunç, Ahmet Canbaz, Andusic, Erce Kardeşler, Edgar Ie ve Sturridge olmak üzere 9 isim hiç süre almadı. Bosna Hersekli Andusic transferin son gününde Balıkesirspor’a kiralanırken, Yusuf Yazıcı’nın transferinde Lille’den alınan Edgar Ie de takıma hiç katılmadan Feyenoord’a verildi. Sturridge ise idman eksikliği nedeniyle şans bulamazken, Salih’in de lisansı çıkarılamadı.

Trabzonspor’da 7 oyuncu forma giyerken en fazla süreyi ise bu maçların tamamında sahaya çıkarak 506 dakika görev yapan Sörloth aldı. Futbolcu, attığı 3 golle de takımına katkı sağladı. Bu oyuncuyu 2 maçta 180’er dakika ile Campi ve Fernandes, 5 maçta 160 dakika ile Obi Mikel, 6 maçta 134 dakika ile Yusuf Sarı, 4 maçta 81 dakika ile Avdijaj, 6 maçta 71 dakika ile Doğan Erdoğan takip etti.

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Teknik direktör Ünal Karaman’ın vazgeçilmezleri eski oyuncuları oldu. Karadeniz ekibinde, Uğurcan, Joao Pereira, Novak, Sosa, Nwakaeme, Ekuban ve Abdulkadir Parmak, tüm maçlarda görev yaptı. Abdülkadir Ömür ise 6 maçta forma giyerken sakatlığı nedeniyle Süper Lig’in 3. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde oynayamamıştı. Trabzonspor’un savunma oyuncuları Hüseyin Türkmen ile Majid Hosseini de 5 karşılaşmada süre aldı.