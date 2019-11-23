Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında İttifak Holding Konyaspor'u deplasmanda 1-0 yendi. Karşılaşmanın ikinci yarısında Burak Yılmaz ile bir gol bulan siyah-beyazlı ekip, sahadan 1-0 üstünlükle ayrıldı.

Ligde 12. maçında 6. kez kazanan Beşiktaş, puanını 21'e çıkararak çıkışını sürdürdü.

Yenilmezlik serisi 6 maça çıktı

Beşiktaş, ligdeki yenilmezlik serisini de 6 maça çıkardı. Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor'a deplasmanda 4-1 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, sonraki 6 karşılaşmada 5 galibiyet ve bir beraberlikle 16 puan topladı.

Deplasmanda üst üste ikinci galibiyet

Sezonun ilk 3 dış saha maçını yenilgiyle tamamlayan Beşiktaş, deplasmanda üst üste ikinci kez kazandı. Siyah-beyazlı ekip, dış sahada Antalyaspor'u 2-1 ve İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 mağlup etti. Beşiktaş, 3 yenilginin ardından MKE Ankaragücü ile deplasmanda 0-0 berabere kalmıştı.

İyi savunmasını sürdürdü

Beşiktaş, savunmasındaki başarılı futbolu İttifak Holding Konyaspor karşısında da sürdürdü. Ligin ilk 6 haftasında 12 gol yiyen siyah-beyazlı ekip, yenilmezlik serisi yakaladığı 6 maçta kalesinde sadeci bir gol gördü.

Beşiktaş, son 2 maçını gol yemeden tamamladı.

Burak Yılmaz, 3. kez fileleri havalandırdı

Takımının tek golünü kaydeden Burak Yılmaz, bu sezon ligdeki 3. golüne imza attı. Medipol Başakşehir ve Aytemiz Alanyaspor maçlarında penaltıdan fileleri havalandıran Burak, İttifak Holding Konyaspor karşısında ise 72. dakikada gol sevinci yaşadı.

Konyaspor'da düşüş sürüyor

Sahasında Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan İttifak Holding Konyaspor'da ise düşüş sürdü. Ligdeki son galibiyetini 7. haftada Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup eden İttifak Holding Konyaspor, sonraki 5 karşılaşmada bir beraberlik ve 4 yenilgi aldı.

Ligde 5. yenilgisini alan İttifak Holding Konyaspor, 13 puanda kaldı.