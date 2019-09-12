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HaberlerFenerbahçeYepyeni bir orta saha
12.09.2019 - 08:00

Yepyeni bir orta saha

Teknik Direktör Ersun Yanal, kafasındaki orta saha kurgusunu Alanyaspor maçıyla resmen hayata geçiriyor.

Yepyeni bir orta saha

Teknik Direktör Ersun Yanal, kafasındaki orta saha kurgusunu Alanyaspor maçıyla resmen hayata geçiriyor. Luiz Gustavo’yu çok isteyen Yanal, Brezilyalı futbolcuyu ilk kez Alanyaspor deplasmanında kullanacak.

Tecrübeli çalıştırıcı, Emre Belözoğlu-Gustavo-Kruse üçlüsünden oluşan bir yapı hedefliyor. Emre’nin sakatlık riskini göz önünde bulunduran Ersun Yanal, Ozan Tufan’a forma vermeyi düşünüyor. Emre’nin sağlıklı olması halinde ise forma tecrübeli kaptanda kalacak.

Yepyeni bir orta saha

Anadolu Efes: 100 - Zalgiris Kaunas: 98
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