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30.09.2019 - 10:36 | | TRABZON (AA)

Yerel basında Beşiktaş galibiyeti

Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'de konuk ettiğiBeşiktaş'ı 4-1 yenmesi, kentin yerel gazetelerinde tarihi bir galibiyet olarak değerlendirilirken bordo-mavili takıma da övgü dolu ifadeler kullanıldı.

Yerel basında Beşiktaş galibiyeti

Karadeniz gazetesi, "Trabzonspor, Akyazı Stadı'nda Beşiktaş'ı ezdi. Tarihi bir zafere imza attı" ifadelerine yer verdi.

Karadeniz'den Günebakış gazetesi ise "Diriliş" başlığını kullanırken, Trabzonspor'un 3 haftalık duraklama dönemini Beşiktaş'ı yenerek bitirdiğini kaydetti.

Taka gazetesi, "Her yerde lider" başlığını atıp, kaptan Jose Sosa ve arkadaşlarının Beşiktaş'ı perişan ettiğini yazdı. Karadeniz'de Sonnokta gazetesi de, "Fırtına vurdu", Kuzey Ekspres gazetesi de "Akyazı'da Fırtına koptu" başlıklarıyla maç haberlerini okuyucularına aktardı.

 

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