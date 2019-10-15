Yerliler göreve

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Gençlerbirliği deplasmanındaki beraberlik sonrası takımda operasyon sinyali veren Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim yerlilere yönelecek.Cim-Bom’da cuma günü yapılacak olan Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında Terim, bir ilke imza atacak. İlk 11’de yerli futbolcu olmadığı için eleştirilen sarı-kırmızılılarda, bu kez birkaç Türk futbolcu sahada yer alacak.



Deneyimli teknik adam Gençlerbirliği maçında beklenen bek değişikliğine bu kez imza atacak. Cim-Bom’da sağ bekte Mariano’nun yerine Şener Özbayraklı, sol bekte ise Nagatomo’nun yerine Ömer Bayram forma giyecek.



Terim, ön alanda ise Sivas’a karşı Emre Mor’u ilk 11’de oynatmayı planlıyor. Feghouli’nin milli takımdan geç dönecek olması nedeniyle sağ önde Emre Mor, Jimmy Durmaz alternatifinden Emre’ye daha sıcak bakan Terim’in Falcao’nun yokluğunda Andone’ye forvette şans vereceği bildirildi. Babel’i dinlendirmek isteyen teknik kadro, eksikler nedeniyle bu maçta da tecrübeli futbolcuyu sahaya sürecek.