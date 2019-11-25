Yiğidolar zirveyi sevdi! Süper Lig puan durumu ve alınan toplu sonuçlar
Süper Lig'de 12. hafta dün oynanan 4 maç ile devam etti. Dün oynanan gündüz maçlarında Sivasspor, Kayseri deplasmanında rakibine gol oldu yağdı. 11. haftanın sonunda oturduğu liderlik koltuğunu kolay kolay bırakmayacağının sinyallerini verdi. Süper Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren bir diğer müsabakada Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor deplasmanından golsüz beraberlikle ayrıldı. İşte Süper Lig'de oluşan son puan durumu ve alınan toplu sonuçlar....
Süper Lig'de 12. hafta bu akşam oynanacak Antalyaspor-Gaziantep maçı ile tamamlanacak. 12. haftanın açılış maçında Cuma akşamı Galatasaray sahasında Başakşehir'i konuk ettti. Sakat futbolcuların fazlalığı Galatasaray'da maçın öncesinde en çok konuşulan konulardan bir tanesi oldu. Başakşehir 78. dakikada Fredrik Gulbrandsen'in ayağından bulduğu golle maçı 1-0'lık skorla kazanmasını bildi. Cumartesi günü Konyaspor deplasmanında Beşiktaş, 3 puanı tek golle aldı. Bu sezon liderlik konusunda oldukça iddialı olan Trabzonspor ise Ankara deplasmanında 3 puanı 3 golle aldı.
Dün oynanan müsabakalar arasında ise 11. haftayı lider tamamlayan Sivasspor, Kayserispor deplasmanında rakibine gol oldu yağdı. Akşam maçında ise Malatyaspor deplasmanına üç puan için çıkan Fenerbahçe golsüz eşitliğ bozamadı ve 1 puana razı oldu.
SÜPER LİG PUAN DURUMU
SÜPER LİG'DE ALINAN TOPLU SONUÇLAR