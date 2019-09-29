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HaberlerBeşiktaşYıl sonuna kadar 150 milyon TL lazım
29.09.2019 - 08:00 |

Yıl sonuna kadar 150 milyon TL lazım

Başkan Fikret Orman’ın olağanüstü seçimli genel kurul kararı almasıyla Beşiktaş içerisinde hareketlilik arttı.

Yıl sonuna kadar 150 milyon TL lazım

Beşiktaş Kulübü’nde, Başkan Fikret Orman’ın olağanüstü seçimli genel kurul kararı almasıyla camia içerisinde hareketlilik artarken, olası bir yönetim kurulu değişikliği sırasında şahsi kefalet devri de gerçekleşecek.

Kulüpte yıl sonuna kadar yaklaşık 150 milyon TL civarında bir paraya ihtiyaç duyulması dışında, başka bir yönetimin göreve gelmesi halinde, bankalar konsorsiyumu ile yapılan anlaşmaya atılan imzaların silinip yerlerine yeni imzaların atılması gerekiyor. Bu rakamın ise yaklaşık 300 milyon TL olduğu öğrenilirken, henüz isimleri resmiyete kavuşmamış başkan adaylarının bu mali durumun tüm detaylarını inceledikten sonra karar verecekleri kaydedildi.

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