Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGençlerbirliğiYıldırım Mert Çetin, Roma'da sağlık kontrolünden geçti
16.08.2019 - 11:28| ANKARA / DHA

Yıldırım Mert Çetin, Roma'da sağlık kontrolünden geçti

Gençlerbirliği'nin 22 yaşındaki savunma oyuncusu Yıldırım Mert Çetin, Cengiz Ünder'in de forma giydiği Roma'da sağlık kontrolünden geçirildi.

Futbolcuyla anlaşan İtalyan ekibinin, Ankara temsilcisiyle de büyük oranda anlaşma sağladığı öğrenilirken, resmi açıklamanın gün içinde yapılması bekleniyor. Yıldırım Mert Çetin'in 5 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edildi.


Geçen sezon TFF 1'inci Lig'de Gençlerbirliği formasıyla 26 maça çıkan 22 yaşındaki oyuncu, 1 gole imzasını atmıştı.

Yıldırım Mert Çetin, Romada sağlık kontrolünden geçti

Skorer Tv Haber Bülteni - 16 Ağustos 2019
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Büşra Ün, Romanya’da ikinci oldu

Büşra Ün, Romanya’da ikinci oldu

TFF Başkanı Özdemir'den yeni sezon mesajı

TFF Başkanı Özdemir'den yeni sezon mesajı

Beşiktaş sezonu Sivas'ta açıyor! 5 eksik

Beşiktaş sezonu Sivas'ta açıyor! 5 eksik

Joseph Attamah resmen Çaykur Rizespor'da!

Joseph Attamah resmen Çaykur Rizespor'da!

Sıradaki Haber