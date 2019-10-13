Yıldız avcıları!

CELAL UMUT EREN

Beşiktaş’ta 20 Ekim Pazar günü yapılacak olağan üstü kongreyle beraber yepyeni bir dönem başlayacak. Bu yeni dönem öncesi en kritik haftaya başlayacak olan başkan adayları, Beşiktaş için projeleriyle kongre üyelerinin huzuruna çıkacak.



Ancak şu andaki mevcut 4 aday arasından 3 isim daha önce yönetim kurullarında görev yaparak, tecrübeleriyle öne çıkan isimler oldu. Serdal Adalı, Ahmet Nur Çebi ve İsmail Ünal dönemlerinde Beşiktaş hem sportif başarı hem de transfer konusundaki atılımlarla dikkat çekti. Yıldırım Demirören’in başkanlığında Beşiktaş yönetiminde olan ve futbol şubesiyle ilgilnen Serdal Adalı, tüm dünya tarafından izlenip taraftarları coşturan Ricardo Quaresma, Guti Hernandez, Simao Sabrosa ve Hugo Almeida gibi önemli isimlerin gelişinde öne çıkmıştı.

Fikret Orman ile beraber çalışan Ahmet Nur Çebi, futbol şubesinde gösterdiği başarıyla konuşulmuş; Mario Gomez, Aboubakar, Negredo, Pepe ve Adriano gibi isimlerin gelişinde katkı sahibi olmuştu. Serdar Bilgili’nin başkanlık döneminde yönetim kurulunda görev yapan İsmail Ünal da o dönem Ahmet Dursun, Pascal Nouma, Markus Münch gibi flaş transferler olurken çalışmalara katılmıştı.