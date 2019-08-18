Yıldız golcüye görkemli tören

Haftalardır gündemin bir numarasını işgal eden Kolombiyalı forvet konusunda mutlu sona ulaşan sarı-kırmızılılar hafta içinde gövde gösterisi yapmaya hazırlanıyor. İstanbul’a çarşamba günü beklenen 33 yaşındaki yıldız futbolcu için görkemli bir imza töreni planlandığı belirtildi. Türk Telekom Stadı’nda perşembe veya cuma olarak düşünülen imza töreninin taraftara açık olacağı ve on binlerce kişinin gelmesinin beklendiği kaydedildi.

Diğer taraftan kendi isteğiyle Monaco’nun Metz deplasmanında son kez forma giymek isteyen Kolombiyalı forvetin yarın kulübüyle ilişiğini keseceği dile getirildi.