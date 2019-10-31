Diğer

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDiğerYıldız isimlerden maratona davet
31.10.2019 - 08:00 |

Yıldız isimlerden maratona davet

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenecek Vodafone İstanbul Maratonu’na katılacak ünlü sporcular Neslihan Demir ile Kerem Gönlüm “3 Kasım’da gelin hep birlikte çocuklarımız için koşalım” dedi

Yıldız isimlerden maratona davet

ONUR DİNÇER

Vodafone 41. İstanbul Maratonu kapsamındaki sosyal projelerin tanıtımı gerçekleştirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenecek organizasyonda Vodafone Maraton Takımı’nda yer alacak olan sporcular, çocukların eğitimine katkıda bulunmak için koşacak.
Vodafone Maraton Takımı’nda yer alan eski milli voleybolcu Neslihan Demir ile basketbolcu Kerem Gönlüm, katıldıkları toplantıda organizasyon ile ilgili düşüncelerini açıkladı. Ünlü sporcular, tüm İstanbullulara “Biz 3 Kasım’da çocuklarımızla birlikte Vodafone 41. İstanbul Maratonu’nda olacağız. Gelin hep birlikte çocuklarımız için koşalım” çağrısı yaptı.

Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur “Spor İstanbul olarak, biz İstanbul’un 52 noktasında bulunan spor tesislerinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetleri kapsamında 25 branşta spor eğitimleri veriyoruz. Hizmet verdiğimiz kitlenin yüzde 25’i çocuk. Vodafone da bu yıl bir aracımızda mobil eğitim alanı oluşturarak, tesislerimizde çocuklarımıza kodlama eğitimleri verecek” diye konuştu.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel de “Maraton boyunca ‘Çöp Madam’ dediğimiz bir faaliyet gerçekleştireceğiz. Bu, koşarken bir yandan çöpleri toplama ve bunları geri dönüşüme kazandırarak ekonomik değer yaratmayı hedefliyoruz. Bu etkinlikte 100 kişilik bir gönüllü ekibimiz olacak” dedi.

Ergün Penbe: "Kalite farkı vardı"
daha fazla video için
SON DAKİKA SPOR HABERLERİ
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Cyle Larin rüzgarı

Cyle Larin rüzgarı

Var mısın, yok musun?

Var mısın, yok musun?

‘Skrtel’den öcümü aldım’

‘Skrtel’den öcümü aldım’

Vida yan çizdi

Vida yan çizdi

Sıradaki Haber