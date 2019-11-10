Yıldızlar göreve

SERDAR SARIDAĞ

Braga deplasmanından puansız dönerek UEFA Avrupa Ligi defterini çok erken kapatan Beşiktaş bugün evinde Yukatel Denizlispor karşısında kritik bir sınav verecek. Süper Lig’in son dört haftasında 10 puan toplayıp kara bulutları dağıtmayı başaran Kartal, Denizlispor’u da yenerek hem yükselişini sürdürmek hem de milli araya moralli girmeyi hedefliyor.



Braga karşısına çok eksik bir kadroyla çıkan siyah-beyazlı takımda yıldız isimler bugün kadroya dönecek. Portekiz’e götürülmeyen oyunculardan Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson, Abdoulay Diaby, Victor Ruiz ve Gökhan Gönül bugün ilk 11’de forma giyecek. UEFA Avrupa Ligi maçında rotasyon amaçlı yedeğe çekilen Mohammed Elneny ve Adem Ljajic de 11’de görev yapacak.



Siyah-beyazlı teknik heyetin, Braga maçında etkisiz bir performans sergilerken ilk yarıda kırmızı kart da gören Jeremain Lens’i kulübeye çekmesi bekleniyor. Hollandalı oyuncunun yerine sağ kanatta Diaby’nin görev yapacağı ifade edildi. Sakatlığı düzelen Kevin N’Koudou ise yedekler arasında yer alacak.

Tyler Boyd’un Braga karşısındaki performansından memnun kalan teknik heyetin sol kanatta ABD’li oyuncuya şans verebileceği ancak Caner Erkin’in ilk 11’e daha yakın olduğu aktarıldı.



Son dönemde sol kulvarda görev yapan ve hücuma verdiği destekle alkış toplayan Caner’le yola devam etmek isteyen Abdullah Avcı’nın defansın solunda ise yine Rebocho’ya forma vermesine kesin gözüyle bakılıyor.