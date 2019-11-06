YÄ±lmaz GÃ¶kdel iÃ§in Ä°stanbul Levent Camisi'nde Ã¶ÄŸle vakti kÄ±lÄ±nan cenaze namazÄ±na, spor camiasÄ±ndan Ã§ok sayÄ±da isim katÄ±ldÄ±.

Cenaze namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan GÃ¶kdel'in naaÅŸÄ±, defnedilmek iÃ§in TopkapÄ± Eski Kozlu MezarlÄ±ÄŸÄ±'nda gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Galatasaray'da 1964-1970 yÄ±llarÄ±nda futbol oynayan YÄ±lmaz GÃ¶kdel, 5 kez A Milli TakÄ±m, 4 kez de Ãœmit Milli TakÄ±m'da forma giydi.

Futbolu bÄ±raktÄ±ktan sonra birÃ§ok takÄ±mda teknik direktÃ¶rlÃ¼k yapan GÃ¶kdel, 1984-1985'te A Milli TakÄ±mÄ± Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±. Ãœmit Milli TakÄ±m'da da teknik direktÃ¶rlÃ¼k yapan GÃ¶kdel, TFF bÃ¼nyesinde de gÃ¶revler aldÄ±.

Â

Â