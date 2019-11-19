Yılmaz Vural: F.Bahçe'nin 3 transfer yapacağı duyumunu aldım

Uğur Yapıcı/Skorer Özel

Türk futbolunun renkli siması ve tecrübeli teknik direktörü Yılmaz Vural, Skorer'e güncel konularda dobra dobra açıklamalarda bulundu. İşte Vural'ın sorularımıza verdiği yanıtlar:

- A Milli Takımımız EURO 2020’ye katılmaya hak kazandı, zor ama herkesin yüzünün güldüğü bir süreç yaşandı. Andorra maçından sonra neler düşündünüz milli takımı nasıl değerlendiriyorsunuz?

- Çok güzel bir milli takım oluştu yanlış anlaşılmasın ama bu milli takım lider olmalı öyle bitirmeliydi. Dolayısıyla 1. Torba mümkün olabilirdi öyle olsaydı rakipler sizinle ilgili başka hesaplar yapmak zorunda kalacaktı ancak Şenol hoca son maçta sonra gruptan lider çıkamadığı için ‘ulan’ demiştir ama yüzde yüz haklı çünkü biz iş bittikten sonra yorumluyoruz yine de milli takım Andorra ile kedinin fare ile oynadığı gibi oynadı.

Şenol hocama buradan çok teşekkür ediyorum yalnız Şenol hocanın maçtan sonra verdiği demeçler beni düşündürdü. ‘Bir şeyler değişmeli ama bunu tek başıma yapamam’ dedi bu ne demek futbolumuzun bu sistemle devam etmeyeceğini belirtti. Şenol hocanın dediklerine dikkat etmemiz lazım. 20 milyon gencimiz var ama ne yazık ki bir sürü yetenek akıp gidiyor. Bugün karar verilsin Türkiye 1 yıl sonra çok başka bir noktaya gelecek potansiyele sahip, Şenol Güneş’e tamamıyla teslim olunmalı daha önce nasıl Fatih Terim’e teslim olunduysa Şenol Güneş’e de teslim olunmalı.

- Fatih Terim’e teslimiyet yarar mı zarar mı getirdi?

- Herkes kendi becerisi kadar bir şey yapıyor Fatih hocamız da bu kadar yaptı, Türkiye’de bu işi yapma yeterliliği olan arkadaşlarımız var. Fatih Terim bu konuda başarısız oldu ondan sonrakiler de bu işi yapamayacak diye bir kural mı var? Fatih hocamız kendi bilgisiyle, samimiyetiyle ve donanımıyla bir şeyler yapma çabasında oldu çok mu iyi oldu maalesef olmadı dolayısıyla Şenol Güneş böyle bir yetkiyle donanırsa ne olur diye görmek lazım.

Ayrıca çok şükür başımızda futbolu ve futbol insanlarını çok seven bir Cumhurbaşkanı var. İnsanların siyasi görüşünün ne olduğu onu pek ilgilendirmiyor eğer siz futbolda bilinen birisiyseniz herkese kapısını açıyor ve herkesle konuşuyor böyle bir imkan var sayın Cumhurbaşkanına doğru danışmanlık yapmak lazım galiba futbolda Şenol Güneş gibi çok iyi bir danışman buldu.

- Galatasaray-Medipol Başakşehir mücadelesi haftanın maçı olarak dikkat çekiyor. Hangi takım galibiyete daha yakın?

- Başakşehir geçen sezon benim önemli favorilerimdendi ama 8 maç kala bizi yanılttı maalesef şampiyon olamadı. Bu sene şampiyonluğun en önemli adaylarından olarak yine Başakşehir’i görüyorum çünkü çok fazla kadro değişimi olmadı, ekonomik yapısı düzenli, ödemeleri iyi yapılıyor. Tesisleşmesi mükemmel ve iyi yönetiliyor. Sevgili Okan Buruk da başlarken biraz bocaladı ama şimdi düzene girdi dolayısıyla Başakşehir diğerleri gibi belirsiz değil kötü giderken iyiye doğru ivme kazandı.

Bu hafta ise öncelikle Galatasaray’ın müthiş bir taraftar desteği var korkunç bir destek inanılmaz gürültü kıyamet kopuyor ama oyuncu yapısına bakıyorsun bu destek onları çok fazla hareketlendirmiyor. Fatih Terim Ocak ayını beklediği söylüyor memnun değil zaten.

Galatasaray için bu maç çok önemli eğer kazanırsa Ocak’a kadar birçok sorunu biraz erteler. Ocak’a kadar mümkün olan en az puan kaybıyla devreye girerse şampiyonluğun en büyük adaylarından birisi zaten. Geçen sezon kimse Galatasaray’ın şampiyon olacağını çok fazla iddiayla söyleyememişti başındaki o deneyimli antrenörün becerisiyle, yaptıklarıyla Galatasaray şampiyon oldu.

- Fatih Terim’in formsuz olduğu görüşüne katılıyor musunuz?

- Fatih hoca şu an kritik edilmeye başlandı çok doğal başarısız olduğunuzda bu normal. Antrenörün formsuzluğu ne demek! Başarısız, başarılı değil kendisi de mutlu değil belki takımı kurarken yapılan hatalar… Ne kadar müdahil oldu bilmiyorum ama müdahil olduysa hata yaptı olur olmadıysa Fatih Terim neden müsaade etti olur. Ben formda ya da formsuz olmasına katılmıyorum başka bir takımda olsa Fatih Terim durumunda olsa bir antrenör 30 kere gitmişti. Fatih Terim’in böyle bir kredisi var ve hak ediyor zaten. 4 kere üst üste ligde şampiyon yap UEFA şampiyonu yap bunlar kolay unutulacak işler değil. Dolayısıyla Galatasaray’ı bu sıkıntıdan çıkarırsa yine Fatih Terim çıkarır.

- Radamel Falcao’nun sakatlık süreci kamuoyunda çok konuşulmaya başlandı. Nasıl yorumlarsınız?

- Adam sakat abi ne yapacaksın! Türk tıbbına hakarettir gelirken her oyuncu çok kontrolden geçiriliyor demek ki bu adam sakat değildi ama şu var hazır değildi. Lig başladı tempo arttı sen bu tempoda çalışmış bir oyuncu gibi olmak durumundasın vücudu bunu kaldıramadı. Andone de sakatlandı Galatasaray tutanı iyi atanı olmayan bir takıma dönüştü ama Falcao konusunu bu kadar abartmaya gerek yok yine de ekonomik olarak büyük sıkıntı verdi 18 milyon eurodan bahsediliyor ama Falcao’nun da huzuru kaçmıştır.

- 'Falcao konusu Van Persie’ye benzedi' şeklinde yorumlar yapıldı. Katılıyor musunuz?

- Katılmıyorum. Galatasaray Falcao’nun sağlık durumuna tepeden tırnağa baktı o zaman kontrolü yapaan doktor kardeşimizi sorumlu tutmak zorunda kalırız. Bana göre Falcao’nun gelişi baştan beri yanlıştı ben sanmıyorum ki Fatih hocam da ısrarla Falcao gelsin iddiasında değildi kulağıma gelenleri söylüyorum. Bu transferlerde tribüne oynanıyor önce Falcao gelsin diyorlardı şimdi gitsin…

- Fenerbahçe, Btctürk Yeni Malatyaspor deplasmanına konuk oluyor. Nasıl bir maç bizleri bekliyor?

- Malatyaspor ligin iyi futbol oynayan takımlarından çok diri ve iyi oyuncuları olan bir takım, Sergen Yalçın ile iyi bir hava yakaladılar. Fenerbahçe, Kasımpaşa’ya karşı kötü oynayarak kazanmıştı ama dışarda kazanamayabilirsiniz dolayısıyla Fenerbahçe oyun istikrarı yakalayamıyor. Ersun Yanal’ın ‘biz birinci oluruz ama arkadan kim gelir onu bilemem’ çok iddialı bir söylem tabii ki söylemesi lazım hem camia ondan böyle şeyler bekliyor hem de oyuncularını ve yöneticilerini motive edecek.

Fenerbahçe öyle bir durumda ki şampiyonluğa çok ara verdi bu yüzden başarılı olmayı çok istiyor. Bu da bütün camiada hissediliyor ama kapasite… O istekle doğru orantıda bir uygulama göremiyorum.

Devre arasına kadar duyuyoruz birkaç oyuncu alınacak araştırmalar yapılıyor ama en azından şu konumuyla devreyi bitirmesi lazım ki yapacağı hamle şampiyon olmaya yetsin.

- Takviye yapılması için duyduğunuz bir mevki var mı?

Sol bek, orta saha ve bir hücum oyuncusu olarak duyuyoruz. Sol beke iyi bir oyuncu alınacak Kolarov ve Çaykur Rizespor’un sol beki Melnjak’tan bahsediliyor. Hepsi iyi oyuncular ama ben Melnjak’ı Kolarov’a tercih ederim çünkü Türkiye’de oynuyor, daha genç ve başarmayı isteyen bir yapısı var.

- Sayın Ahmet Nur Çebi’nin Beşiktaş Başkanı olmasından sonra takım son 5 haftada 13 puan topladı nasıl değerlendiriyorsunuz?

- Ahmet Nur Çebi hiç medyada gözükmüyor çok olumlu bir şey. O biraz böyle bir insandır kendisini ön planda göstermeyi sevmez güzel yapıyor inşallah böyle devam eder çünkü ön planda olması gereken futbolcudur. Futbolcuların sorunlarını çözen iyi başkandır dolayısıyla bu tarzın oluşması lazım.

- Şu an sahanın dışındasınız sizi yeniden çalışırken görebilecek miyiz?

- Maalesef Türkiye’de antrenörlük müessesi etkin ve saygın bir meslek olmaktan çıktı. Haklarında çabuk karar verilen oyuncak haline gelen bir meslek oldu. Her şeyde olması gerektiği gibi futbolda da liyakatla iş yapılması lazım. Bizim tarzımızda hakikaten bilgiyle onun varlığıyla bir iş çözülmesi gerekiyorsa ‘aman kardeşim’ gel bize yardımcı ol deniliyor bu da bana genelde mart aylarında geliyor o yüzden acelemiz yok Mart ayını bekliyoruz. (Gülerek) 5-10 maç kala düşüyor çıkıyor artık çözüm yok çağırıyorlar. Madem bunu çözecek yeterlilikteysem neden başta yokum diye düşünüyor insan.

Ben de çok istiyorum artık antrenörlük kariyerimin öyle bir noktasındayım ki hatasız iş yapabilirim, işi çok iyi kavramışım oyuncu ilişkileri, medyası… Çalışmadığımız yer kalmadı.

- 4 büyüklerden futbolun kontrolünü elinde tutan sportif direktörlük gibi bir teklif gelse kabul eder misiniz?

- Türkiye’de bu görevi kimse yapamıyor. Karar verecek durumdaysanız, sizin verdiğiniz kararlar uygulanabilecekse seve seve kabul ederim. Bilen birisi için dünyanın en kolay olan işini çok zor bir duruma getirmişiz transfer bu kadar zor bir şey değil ki…