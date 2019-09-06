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HaberlerSüper LigYılmaz Vural: VAR devam etmesin diyenlerde art niyet ararım
06.09.2019 - 14:52| İHA

Yılmaz Vural: VAR devam etmesin diyenlerde art niyet ararım

Türk futbolunun deneyimli teknik direktörü Yılmaz Vural, Video Hakem Uygulaması (VAR) ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İHA’ya konuşan Vural, "Bu sistem devam etmeli. Hayır devam etmesin diyenlerde ben art niyet ararım" dedi.

Yılmaz Vural: VAR devam etmesin diyenlerde art niyet ararım

Türkiye’de birçok kulüpte teknik direktör olarak görev yapan Yılmaz Vural, yaklaşık 2 sezondur Süper Lig’de uygulanan VAR sistemini değerlendirdi. Sistemin tamamen doğru uygulanmadığını belirten tecrübeli teknik adam, "Sistemde bir şey yok. Bu sistemin kötülüğünden değil uygulayıcıların kötülüğünden bu hale geliyor. Yani dünyada bir laf vardır, en kötü sistemi doğru uygula ortaya bir şey çıkarır. İsminde yatıyor zaten, sistem diyoruz. Türkiye’nin en büyük derdi sistemsizlik. Biz bu konuda maalesef çok zaman çok güzel şeyler uygulamaya çalışsak da hep yarım kalıyor. Olmadı bırakalım bunu yapalım, olmaz böyle bir şey. Çünkü biz bu sistemi tamamıyla doğru uygulamıyoruz ki. Bir karar verilecek, bakıyorsun eline çarpmış hoca devam veriyor. Yahu kardeşim bakıyoruz görüyoruz işte çarpmış, niye el değil? Çünkü kararı sonuç olarak sistem bile olsa insan veriyor" diye konuştu.

"Sistem devam etmeli devam etmesin diyenlerde ben art niyet ararım"

Hakemlerin verdiği kararların şampiyonlukları etkilediğini ve VAR sisteminin devam etmesi gerektiğinin altını çizen Vural, "Bir Anadolu takımı da Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin arasına girip başarılı olmak için bu yarışın içine girmeye başladı. Çünkü işte VAR’sız puan sistemi VAR’lı puan sistemi yapalım diyor ben de şunu belirteceğim Anadolu takımları da şampiyon olacak. Çünkü artık futbol bir oyun olmaktan çıktı, çok önemli bir ekonomi. Hakemin verdiği kararlarla çok ciddi rakamların kaybolmasına neden oluyor, şampiyonlukların kaybolmasına neden oluyor, maçların kaybolmasına neden oluyor. Bu sistem her şeye karışmak demek değil. Zaten karar verdiği yerler gol çizgisini geçti mi, ceza alanının içinde penaltı mı değil mi, kırmızı kart mı değil mi, çok önemli şeylerde müdahale hakkı veriyor. Yoksa sahanın ortasında faul olmuş dur dur bu faul mü değil mi diye bakmıyor. 3-4 konuda zaten müdahil oluyor. Anlatamadılar zaten. Yani bu da belki bir final maçının kaybedilmesine neden oluyor. Dolayısıyla burada bir adalet yeniyor. Burada doğru karar vermek lazım. Konu budur yani bu sistem devam etmeli. Hayır devam etmesin diyenlerde ben art niyet ararım. Kaç tane karara müdahale edilmiş, kaç tane karardan dönülmüş. Bunun uygulayıcılarını iyi eğitmek, düzgün yaptırtmak lazım. Çünkü sonuç olarak insan veriyor sonunda kararı. Siz bu insanı düzeltmezseniz, insanı eğitmezseniz kusura bakmayın o zaman ne konuşuyoruz ki?" ifadelerini kullandı.

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