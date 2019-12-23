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23.12.2019 - 15:59 |

Yılport Samsunspor, Halil İbrahim Çolak'ı transfer etti

Teknik direktörlüğe Ertuğrul Sağlam'ı getiren Yılport Samsunspor, devre arası için ilk transferini gerçekleştirdi. Kırmızı beyazlı takım Balıkesirspor'dan Halil İbrahim Çolak'ı kadrosuna kattı.

Yılport Samsunspor, Halil İbrahim Çolak'ı transfer etti

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta ilk yarıyı lider Manisa FK'nın 2 puan gerisinde 40 puanla ikinci sırada tamamlayan Yılport Samsunspor'da ilk transfer gerçekleşti.

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Ertuğrul Sağlam'dan resmi imza! 'Bu bir meydan okumadır'

Teknik direktörlüğe Ertuğrul Sağlam'ı getiren Samsunspor, transferde de gaza bastı. Kırmızı beyazlı ekip Balıkesirspor'dan Halil İbrahim Çolak'ı 6 aylığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Yılport Samsunspor, Halil İbrahim Çolakı transfer etti

Açıklama şöyle:

Balıkesirspor forması giyen hücum oyuncusu İbrahim Halil Çolak ile 6 aylık bir sözleşme yapılması konusunda prensip anlaşmasına varılmıştır. Antalya’daki kampta resmi sözleşme imzalanacaktır. Kulübümüz ve oyuncu için hayırlı olmasını dileriz.

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