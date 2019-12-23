Yılport Samsunspor, Halil İbrahim Çolak'ı transfer etti

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta ilk yarıyı lider Manisa FK'nın 2 puan gerisinde 40 puanla ikinci sırada tamamlayan Yılport Samsunspor'da ilk transfer gerçekleşti.

Teknik direktörlüğe Ertuğrul Sağlam'ı getiren Samsunspor, transferde de gaza bastı. Kırmızı beyazlı ekip Balıkesirspor'dan Halil İbrahim Çolak'ı 6 aylığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Açıklama şöyle:

Balıkesirspor forması giyen hücum oyuncusu İbrahim Halil Çolak ile 6 aylık bir sözleşme yapılması konusunda prensip anlaşmasına varılmıştır. Antalya’daki kampta resmi sözleşme imzalanacaktır. Kulübümüz ve oyuncu için hayırlı olmasını dileriz.

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