Yine deplasman yine kâbus

Cim-Bom, Denizlispor deplasmanında 2-0 mağlup olurken, Galatasaray’ın dış saha fobisi yine ortaya çıktı.

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig’de oynadığı son 73 maçın sadece 13’ünü kaybetti ancak bunların tamamı deplasmanda geldi. Aslan, Denizli’de ilk haftalara iyi başlama geleneğini de gerçekleştiremedi.

Genelde ligin ilk maçlarından başarılı sonuçlar çıkaran sarı-kırmızılılar, bu dönemde en fazla galibiyet alan iki takımdan biriydi. Cim-Bom ile Fenerbahçe 39’ar galibiyet almıştı. Sarı-lacivertliler, Gazişehir Gaziantep karşısında üç puan alırsa ezeli rakiplerini geçmiş olacak.

Açılış haftalarında yedi sezondur yenilgi yüzü görmeyen Galatasaray, bu süreçte 6 galibiyet, bir beraberlik elde etmişti. Aslan, en son 2011-12 sezonunun ilk haftasında deplasmanda Başakşehir’e 2-0 mağlup olmuştu.

Yeşil-siyahlılar dün aldıkları bu galibiyetle kötü kaderini de sona erdirdi. Cim-Bom, Denizlispor ile oynadığı son 13 Süper Lig maçında yenilmemişti. Bu maçlardan 9 galibiyet, 4 beraberlik çıkaran Aslan, son altı maçtan da galibiyetle ayrılmıştı. Ancak ev sahibi dünkü galibiyetle bu seriye son vermiş oldu.

Galatasaray, 1965-66 sezonundaki Vefaspor yenilgisinden bu yana ilk kez, Süper Lig’e o sezon yükselen takımlarla ilk haftada oynadığı bir karşılaşmayı kaybetti.