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06.09.2019 - 00:39| AA

Yok böyle seri! İtalya 2006'dan bu yana...

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Ermenistan'ı 3-1 mağlup eden İtalya yenilmezlik serisini 35 maça çıkardı.

Yok böyle seri! İtalya 2006'dan bu yana...

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nin 5. haftası, 9 maçla başladı. 

EURO 2020 Elemeleri'nin 5. haftasının ilk gününde D, F, G ve J gruplarında 9 karşılaşma oynandı. 

Konuk olduğu Ermenistan'ı 3-1 mağlup eden İtalya, J Grubu'nda 5'te 5 yaptı. 6 Eylül 2006'da Fransa'ya 3-1 kaybettiği maçtan bu yana Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde mağlubiyet yüzü görmeyen İtalya, yenilmezlik serisini 35 karşılaşmaya (29 galibiyet, 6 berberlik) çıkardı. 

Galatasaray'ın sezon sonuna kadar Brighton'dan kiraladığı Rumen santrafor Florin Andone, İspanya'ya 2-1 yenildikleri F Grubu maçının 56. dakikasına oyuna girdi ve 3 dakika sonra gol attı. 

Elemelerin 5. haftası, yarın C, E, G ve I gruplarında oynanacak 9 maçla devam edecek. 

Sonuçlar şöyle: 

D Grubu

İrlanda Cumhuriyeti-İsviçre: 1-1 

Cebelitarık-Danimarka: 0-6

F Grubu

Romanya-İspanya: 1-2

Norveç-Malta: 2-0 

Faroe Adaları-İsveç: 0-4 

G Grubu

İsrail-Kuzey Makedonya: 1-1 

J Grubu

Ermenistan-İtalya: 1-3 

Finlandiya-Yunanistan: 1-0 

Bosna Hersek-Lihtenştayn: 5-0

 

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